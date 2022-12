Fran Drescher sur le fait de rester en bonne santé en vieillissant: “Votre corps travaille dur et vous devez le respecter”

Fran Drescher révèle son secret pour rester en bonne santé en vieillissant.

Lors d’une récente interview, Drescher a expliqué comment elle avait développé un mode de vie plus sain et les leçons qu’elle avait apprises sur la défense d’elle-même et de sa santé après son expérience de lutte contre le cancer.

Lorsqu’il s’agit de sa santé, Drescher vit avec la devise “Comment vous vivez, c’est ce que vous ressentez”. “Il n’y a pas de marge de manœuvre là-dedans”, a-t-elle déclaré à Verywell Health pour son article de couverture numérique.

Elle a ajouté : “Il y a toujours des choses sur lesquelles vous pouvez travailler et vous améliorer, surtout en ce qui concerne votre santé.” L’une des choses qu’elle pense que les gens peuvent améliorer est la gestion de leur niveau de stress et “reconnaître que le stress affecte de nombreux facteurs liés à votre santé”.

“J’ai découvert que mon système immunitaire répond mal au stress. Je dois être conscient et dire:” Je ne peux pas être aussi stressé, sinon je vais tomber malade “”, a déclaré Drescher. “Quand je remarque du stress, je me force à m’allonger et à décompresser. Ou je vais me promener au grand air et apprécier les arbres.”

Drescher soutient que laisser le stress prendre le dessus n’est pas bénéfique pour sa santé, disant “vous ne pouvez pas y mijoter”, et vous devez trouver des moyens de sortir de cet espace de tête.

L’actrice de “The Nanny”, âgée de 65 ans, a expliqué que son objectif était d’atteindre une “santé optimale”, en se concentrant sur ce que son corps lui dit dont elle a besoin. À son avis, c’est le moyen le plus simple de reconnaître quand quelque chose ne va pas et d’aller chercher une solution.

“En vieillissant, il est important de viser une santé optimale. Pour ce faire, vous devez honorer votre corps et vraiment l’écouter”, a-t-elle expliqué au point de vente. “Votre corps travaille dur et vous devez le respecter. Vous pouvez le faire en l’écoutant. Et si vous pensez que quelque chose ne va pas avec votre santé, faites attention afin que vous puissiez aller à la racine du problème et faire le changements nécessaires. Nous méritons tous une vie longue et saine.

Drescher a reçu un diagnostic de cancer de l’utérus en 2000 et, après avoir subi une hystérectomie, est restée sans cancer depuis. Bien que son histoire se soit terminée de manière positive, Drescher explique que cela aurait pu prendre une autre direction si elle n’avait pas été aussi vigilante en défendant sa propre santé.

“De nombreux professionnels souscrivent à la philosophie selon laquelle si vous entendez galoper, ne cherchez pas un zèbre car c’est probablement un cheval”, a-t-elle déclaré. “Mais s’il vous arrive d’être un zèbre comme moi, il y a le potentiel de passer entre les mailles du filet. J’ai demandé sept deuxièmes avis différents avant de recevoir un diagnostic de cancer. Je l’ai senti dans mon intestin et j’ai continué à chercher des soins pour comprendre ce qui était continuer avec ma santé.”

Bien qu’il ait fallu plus de temps qu’elle ne l’avait espéré pour obtenir un diagnostic qui lui convenait, le cancer de Drescher en était encore au stade 1 et ne s’était pas encore propagé. Drescher a expliqué qu’elle “avait ce cancer depuis au moins deux ans”, en disant, “par la grâce de Dieu, il y avait un plan plus vaste pour moi, et mon cancer se développait lentement.”

Après son expérience avec le système de santé, Drescher a créé l’organisation Cancer Schmancer, qui vise à aider les femmes à apprendre à rester en bonne santé en leur enseignant l’importance de la détection précoce, l’importance de se défendre et le changement de politique.

“Je suis un peu une maniaque du contrôle. Je vais faire quelques essais avec un médecin, et si j’ai l’impression que ce n’est pas la bonne personne, je trouve quelqu’un d’autre”, a-t-elle déclaré à propos de l’importance de l’auto-représentation. “Il est important d’assumer la responsabilité de votre propre santé. C’est votre vie, et personne ne s’en souciera comme vous le faites. Donc, vous devez faire ce qui est bon pour vous et ce qui vous fait du bien.”

Drescher a précédemment évoqué ses difficultés tout au long du processus de diagnostic et du traitement une fois qu’elle a été correctement diagnostiquée dans ses mémoires de 2002 “Cancer Schmancer”.