Fran Drescher participe à la Fashion Week de Paris dans un ensemble chic inspiré de la mode masculine

La star de “The Nanny” a dévoilé sa version stylée de la mode masculine au défilé AMI Alexandre Mattiussi jeudi soir.

Fran Drescher avait l’air très chic à la Fashion Week de Paris.

Le Nounou La star, 66 ans, a impressionné dans un look élégant inspiré de la mode masculine à la Fashion Week de Paris. Elle a enfilé un tailleur-pantalon chic lors du défilé AMI Alexandre Mattiussi Menswear automne-hiver 2024-2025, jeudi soir dans la capitale française.

Son look consistait en un tailleur-pantalon noir sur mesure, un gilet en soie à fines rayures noires et blanches et une paire de talons pointus noirs en satin.

Drescher a porté le look avec un manteau bouclé gris long, un petit sac à main baguette en cuir noir et une paire de lunettes de soleil rectangulaires noires. Son look était complété par un simple collier à pendentif en or.

L’actrice portait un rouge à lèvres rouge vif avec un léger fard à paupières et coiffait ses cheveux bruns ombrés en une volumineuse éruption bouclée.

Drescher a développé la réputation d’avoir des looks à couper le souffle. Notamment, l’actrice Nounou personnage, Fran Fine, a enfilé d’innombrables tenues emblématiques – il y en avait tellement en fait qu’il y avait un exposition de ses costumes en 2022.

Depuis, le SAG-AFTRA La présidente a repris de nombreuses tenues de Fran Fine sur ses réseaux sociaux.

Gagnant d’un Emmy Nounou costumière Brenda Cooper a parlé à Bonjour Giggles à propos de son expérience dans la sitcom CBS et de sa collaboration avec Drescher, qui a joué, créé et produit la série.

“Fran m’a donné mes ailes et elle m’a fait confiance”, a déclaré Cooper à Hello Giggles. “Nous étions un couple parfait. Elle m’a juste laissé faire mon truc, et voilà quel a été le résultat.”

“Je n’ai reçu aucune directive, mais je savais exactement quoi faire, et Fran m’a simplement laissé le faire”, a déclaré Cooper. “Je voulais intentionnellement faire une déclaration de style, d’esprit et d’humour, le tout combiné.”

Avant le voyage de Drescher à Paris, elle a notamment dirigé le syndicat SAG-AFTRA lors du récent grève des acteursqui mène à un accord historique avec l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP).

Drescher a expliqué à quel point elle était fière de cet accord, que le syndicat évalue à environ 1 milliard de dollars.

Lire l’article original sur Personnes.