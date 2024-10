Framingham Haunted Trolley Tour le 20 octobre visite 17 lieux avec une histoire effrayante

FRAME — Framingham est connue comme la « ville d’Halloween » et dimanche, le Centre d’histoire de Framingham démontrera pourquoi.

Le Centre d’Histoire organise une Visite en tramway hanté au cours duquel les invités visitent certains des lieux les plus historiques de la ville et découvrent les légendes qui les ont créés, selon Anna Tucker, directrice exécutive du Centre d’histoire.

Neuf circuits d’une durée totale d’environ 45 minutes chacun et au départ de Salle des fêtes sur la commune au 2 Oak St.sont prévus entre 14h et 18h

« Le Haunted Trolley Tour est sans aucun doute un programme apprécié du Framingham History Center », a déclaré Tucker. « Nous l’avons ramené en 2022, mais cette année, nous avons de nombreux nouveaux arrêts. Il y a tellement d’endroits directement liés à Halloween. Quand j’ai commencé ce travail, j’ai découvert que, à bien des égards, Framingham est une ville d’Halloween. « .

La visite annuelle du tramway hanté du Framingham History Center aura lieu le dimanche 20 octobre.

« Chef du clan » : « Le Démoniste de Westborough » avait un faible pour les enfants

Tucker a dit Fabrication Dennison, une entreprise de fabrication de papier dont le siège social se trouvait à l’intersection des rues Howard et Bishop a contribué à la commercialisation d’Halloween au début des années 1900. Dennison, qui a fusionné avec Avery International en 1990 et a quitté Framingham en 2013, a créé ce qu’on appelle « Bogie Books », qui faisait la publicité et vendait des décorations et des costumes d’Halloween jusqu’au début du 20e siècle.

« Halloween en Amérique avait de nombreux liens avec ces Bogie Books réalisés ici même à Framingham », a déclaré Tucker.

Attention aux sorcières des « Bogie Books »

L’un des 17 arrêts du dimanche est Parc d’État de Callahanoù les usagers du tramway peuvent rencontrer des sorcières des Bogie Books. Les sorcières seront en réalité des acteurs vivants qui recréeront des scènes des livres. Il y aura également des acteurs en direct à plusieurs autres arrêts de la tournée, a déclaré Tucker.

D’autres arrêts incluent le Salle des fêtes du centre historique de Framinghamoù les visiteurs découvriront l’histoire hantée de la bibliothèque commémorative Edgell; et la maison Perkins-Bowditchqui a été construit sur Edmands Road dans les années 1890. Buffalo Bill Cody y aurait été invité à plusieurs reprises.

« C’est arrivé » : Avez-vous entendu parler du Démon de Douvres ? Un homme du Massachusetts partage ce qu’il a vu

Le tramway s’aventurera également sur Salem End Road pour visiter le Maison Sarah Clayesdu nom d’une femme accusée d’être une sorcière lors des procès des sorcières de Salem dans les années 1690. Le tramway s’arrêtera également à Université d’État de Framinghamoù les visiteurs découvriront de supposés dortoirs hantés ; et sur Main Street, où est enterré le soldat de l’Union Lothrop Wright.

Wright a survécu après avoir été abattu pendant la guerre civile parce qu’un sou a dévié la balle.

« Nous visiterons des endroits bien connus, ainsi que des endroits moins connus », a déclaré Tucker.

Il y aura des jeux et autres activités sur le Centre Commun avant et après chaque visite.

Les billets coûtent 35 $ et peuvent être achetés à l’avance au framinghamhistory.org/events/2024-haunted-trolley-tour/. Le pré-achat est recommandé, a déclaré Tucker.

