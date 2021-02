Framing Britney Spears arrive sur Sky Documentaries et Now TV

Documentary Framing Britney Spears sera lancé demain au Royaume-Uni grâce à Sky Documentaries. Il sera diffusé à 21 heures GMT, prêt à être diffusé.

Le documentaire a été produit par le New York Times et diffusé à l’origine sur Hulu aux États-Unis. Il cartographie la pop star bataille pour sa succession de 59 millions de dollars et sa crise de santé mentale en 2007.