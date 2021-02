Dans le documentaire du New York Times «Framing Britney Spears», les téléspectateurs ont vu une pop star surdouée mise à genoux par une culture sexiste qui ne la laissait jamais vivre librement. De nombreuses femmes des années 90 se sont également vues.

La culture a tenu Spears comme une fille entièrement américaine et lui a fait marcher une ligne serrée: être magnifique mais incarner la fille d’à côté, agir sexy mais rester vierge, être articulée mais jamais d’opinion.

« Je veux dire, c’est trop demander à une fille », a déclaré la journaliste Allison Yarrow, auteure de « 90s Bitch: Media, Culture, and the Failed Promise of Gender Equality ».

À sa surface, «Framing Britney» est un regard meurtrier sur la disparition extraordinaire de Spears – son succès explosif entaché par une lutte pour la santé mentale qui a conduit à la tutelle légale qui l’a dépouillée de son autonomie. Mais alors que l’histoire de Spears est magnifiée par sa richesse et sa renommée, les normes impossibles auxquelles elle était tenue sont familières aux filles qui l’ont idolâtrée.

« Je ne pense pas que les filles qui ont regardé Britney Spears se conformer à ces normes trouveraient en aucune façon que ce soit tout sauf normal à l’époque, parce que ce sont les normes auxquelles elles étaient tenues chaque jour de leur vie », a déclaré Rachel Devlin, professeur d’histoire à l’Université Rutgers qui étudie la politique culturelle de l’enfance. « Ce qu’ils verraient en Britney Spears, c’est la contrainte, les exigences et l’impossibilité de leur vie qui leur sont reflétées. »

« Encadrer Britney »:Comment regarder

Les experts en genre disent que les années 90 ont été une décennie de contradictions. Les femmes ont continué à briser les barrières dans les professions à prédominance masculine, les filles des féministes de la deuxième vague ont atteint la majorité et le mouvement anti-émeute a poussé pour un changement social. Mais il y avait aussi les promesses creuses du «girl power», les normes de beauté étroites des magazines pour adolescents et une machine médiatique hostile 24/7 qui cherchait à objectiver et diaboliser les filles et les femmes à chaque instant. De Monica Lewinsky à Anita Hill en passant par Lorena Bobbitt et Spears, les femmes étaient l’histoire – et souvent la punchline.

Les attentes irréalistes auxquelles Spears était censée avoir eu des conséquences non seulement sur sa propre santé mentale, mais sur les autres filles qui ont suivi le spectacle.

«Voir les femmes dans les médias tenues pour responsables en tant qu’individus de ne pas répondre à des normes impossibles, bien sûr, cela a un impact sur la santé mentale des autres», a déclaré Kjerstin Gruys, sociologue à l’Université du Nevada dont la recherche se concentre sur la relation entre l’apparence physique et les inégalités sociales. « Cela façonne la façon dont nous évaluons nos propres problèmes comme étant individuels plutôt que culturels. »

Beaucoup de filles qui ont essayé de trouver leur place dans les années 90 ne peuvent plus voir clairement ce qu’elles ressentaient alors vaguement: le sexisme a changé le cours de leur vie.

Avec quoi les filles des années 90 ont grandi

En 1994, Mary Pipher a publié le célèbre livre « Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls », qui examine les pressions sociétales et constate que les filles sont « beaucoup plus opprimées. Elles arrivent à maturité dans un monde plus dangereux, sexualisé et saturé culture. (…) Aujourd’hui, l’Amérique limite le développement des filles, tronque leur intégrité et laisse beaucoup d’entre elles traumatisées. «

Elle a constaté que ces pressions sociales pour incarner la perfection de la société ont conduit les filles à devenir moins curieuses, moins résilientes et moins optimistes. La recherche montre que les stéréotypes de genre entraînent des conséquences néfastes, qui pour les filles peuvent inclure la dépression et l’exposition à la violence.

Halloween sexy:Les femmes ne peuvent tout simplement pas gagner

Ces stéréotypes sont antérieurs à Spears, mais au moment où elle a atteint sa majorité, les forces structurelles de la misogynie et du sexisme ont été projetées sur une scène plus large, a déclaré Yarrow, en grande partie à cause du cycle d’information 24/7.

«Les femmes étaient au centre de ces histoires majeures des années 90, et maintenant elles étaient racontées, à la télévision, sur ce nouveau média, tout le temps, de cette manière vraiment d’infodivertissement», dit-elle.

Les médias ont réduit les femmes à des caricatures. C’était mauvais pour les femmes blanches comme Spears et Lewinsky – qui a déclaré que son traitement public après une liaison avec l’ancien président Bill Clinton avait conduit à un trouble de stress post-traumatique – et pire encore pour les femmes noires, comme Hill, qui ont fait face aux deux forces de la misogynie. et le racisme.

La montée en puissance des magazines pour adolescents a également été accablante pour les filles dans les années 90, a déclaré Yarrow.

« Dix-sept et Teen et YM, ces magazines ont tous explosé dans les années 90, et ils ont vraiment vendu des filles sur cette image de perfection qui était mince, blanche, blonde, donnant l’impression d’être sexuellement plaisante et disponible sans avoir de relations sexuelles, » elle a dit. « Je me suis abonné à ces magazines. »

Dans ses reportages, Yarrow a constaté que 70% des filles du primaire à l’époque affirmaient que les magazines avaient influencé leur idée du corps idéal, et la moitié ont déclaré que les types d’images qu’elles voyaient dans les magazines contribuaient à leur anorexie, à leur boulimie et à leurs comportements d’automutilation.

Gruys, qui a grandi dans les années 90 et a lutté contre un trouble de l’alimentation, a déclaré que Spears était son «corps thinspo».

«J’ai maintenant une perspective complètement différente de ce que j’ai vécu et contre qui j’aurais dû être en colère», a-t-elle déclaré.

Ce que Spears a enduré et ce que les filles regardent intériorisé

Regarder comment Spears était traité a envoyé des signaux à ses fans sur l’endroit où se trouvaient les garde-corps, ce qu’ils pourraient faire et ce qu’ils ne feraient jamais. Il a mis en évidence ce que la culture valorisait.

Comme quand Ed McMahon a demandé à un enfant de 10 ans, Spears, après une performance époustouflante sur Star Search, « avez-vous un petit ami? » Ou quand plus tard dans sa carrière, une intervieweuse lui a demandé si elle était encore vierge (Spears l’a remercié pour la question) et lorsqu’un autre journaliste a fait une remarque sur la taille de ses seins.

#Moi aussi:Ce que le mouvement a accompli et ce qu’il n’a pas fait

Analyse:Pourquoi les mamans américaines luttent sérieusement

« Nous nous sommes concentrés sur la pop star, par opposition à cette culture et machine extrêmement sexistes derrière la pop star qui se préoccupait très peu de la façon dont cette personne en tant qu’être humain faisait », a déclaré Gruys.

Les lances se sont détériorées aux yeux du public, sa disparition a abouti à ce que beaucoup ont perçu comme une panne de santé mentale – la tête rasée, le tristement célèbre incident avec le parapluie vert.

C’est peu de temps après que le père de Spears a reçu le contrôle légal de la succession de Spears, de sa carrière et de sa vie personnelle, y compris la gestion de sa santé mentale. Spears a essayé pendant des années de retirer son père de ce rôle.

«Nous jetons constamment le mot« patriarcat », mais cela signifie littéralement« règle du père »», a déclaré Lisa Wade, professeur de sociologie à l’université de Tulane et auteur de «American Hookup: The New Culture of Sex on Campus.« « Il est très frappant que celui qui contrôle soit son père. »

Des décennies plus tard, une meilleure compréhension de la santé mentale

Les experts affirment que la société est plus sensible à la santé mentale aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a quelques décennies. Si Spears avait vécu ce qu’elle a vécu aujourd’hui, certains aimeraient penser qu’au lieu des jabs étouffants et de fin de nuit, elle aurait été traitée avec compassion.

« La conversation de sensibilisation à la santé mentale, culturellement, ne pourrait jamais être là où elle est sans le prix horrible qu’elle a payé », a récemment tweeté la chanteuse de Paramore, Hayley Williams.

Les experts disent que les filles et les femmes d’aujourd’hui sont des consommatrices plus avisées de nouvelles et de divertissements qu’elles ne l’étaient dans les années 1990, ce qui peut les aider à conjurer certaines pressions sociales, mais en même temps, la culture américaine est toujours imprégnée de misogynie structurelle. Il est encore plus facile de qualifier une femme de «folle» que de regarder une société qui considère sa santé mentale comme une perte de temps.

«À l’époque, nous lisions Britney comme une personne brisée et nous la regardions s’effondrer. Et cela n’avait rien à voir avec quoi que ce soit sauf ce qui se passait en elle. Mais l’attrait de ce genre de lecture est que si Britney est mentalement malade, alors nous sommes en sécurité. Alors cela ne peut pas nous arriver », a déclaré Wade. «Si nous ne voyions pas ce que Britney traversait à l’époque, cela signifie quelque chose que nous voyons maintenant. Peut-être que nous pouvons prendre cette conscience et être plus prudents.