Framework construit un Chromebook évolutif, réparable et personnalisable

Framework Computer lance le Framework Laptop Chromebook Edition, une version ChromeOS de le premier ordinateur portable Framework de la société avec une conception entièrement évolutive, réparable et personnalisable. L’édition Chromebook, comme l’original, résout l’un des plus gros inconvénients des ordinateurs portables modernes dans le cadre de la mouvement du droit à la réparation.

Le Chromebook utilise le même design que le modèle Windows, construit autour d’un écran de 13,5 pouces de 2 256 x 1 504 pixels avec un rapport d’aspect de 3: 2 niché dans un boîtier en aluminium fraisé. La configuration de base comprend un processeur Intel Core i5-1240P, 8 Go de mémoire DDR4 et un SSD NVMe PCIe de 256 Go pour le stockage. Ces composants peuvent être mis à niveau par l’utilisateur avec jusqu’à 64 Go de mémoire et 1 To de stockage.

Le système de carte d’extension de Framework vous permet de choisir non seulement les ports que vous avez sur le Chromebook, mais aussi de quel côté vous les voulez. La configuration par défaut comporte quatre modules USB-C, mais vous pouvez mélanger et assortir les ports USB-C ou USB-A (9 $ chacun) et DisplayPort ou HDMI (19 $ chacun). Un emplacement pour carte microSD (19 $) et Ethernet (39 $) sont également des options, tout comme les cartes de stockage de 250 Go et 1 To.

L’édition Chromebook est construite avec la puce de sécurité Titan C de Google et recevra des mises à jour jusqu’à huit ans, comme tout autre Chromebook. Pour la confidentialité, la société a également ajouté des commutateurs de confidentialité matériels pour couper l’alimentation de la caméra et des micros. En outre, chaque partie du système dispose d’un code QR scannable, a déclaré Framework dans son annonce. Les codes vous permettent d’accéder à la documentation, aux guides de réparation, aux pièces de rechange et de mise à niveau et à un aperçu des données de conception et de fabrication.

L’édition Chromebook est disponible en précommande aux États-Unis et au Canada aujourd’hui à partir de 999 $, avec les premières expéditions à partir de début décembre. Bien que la disponibilité en dehors des États-Unis et du Canada n’ait pas été annoncée, le prix de départ se convertit en environ 880 £ et 1 500 AU $.