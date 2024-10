Frais et venteux dans le Maryland pour jeudi avec des températures dans les années 60 Mise à jour : 05 h 46 HAE le 24 octobre 2024

BIENVENUE À TOUS. Nous sommes jeudi matin et il fait certainement doux là-bas. CE MATIN. VOUS POUVEZ NOTER QUE LES TEMPÉRATURES SE MAINTIENNENT DANS LES BASSES 60°. EN FAIT, NOUS POUVONS VOIR LES TEMPÉRATURES CONTINUER À BAISSER TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE CAR UN FRONT FROID S’EST PASSÉ. MAINTENANT, C’EST PRATIQUEMENT À L’EST. IL Y A ENCORE QUELQUES AVERSES FAIBLES SE DÉVELOPPER DERRIÈRE ELLE, JUSTE AU NORD, MAIS CELLES-CI N’ONT PAS D’IMPACT SUR NOTRE RÉGION. QUELQUES NUAGES POUR LE RÉVEIL AUSSI. EN attendant, NOTRE PROCHAIN ​​FRONT FROID. C’est toujours au nord et à l’ouest. Celui-là arrive ce week-end. ON NE S’ATTEND VRAIMENT PAS À DES CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS DANS NOTRE SYSTÈME METEO, MAIS AVEC CES FRONTS SUPPLÉMENTAIRES. MALHEUREUSEMENT, LES PRÉCIPITATIONS MESURABLES SERA DIFFICILE À OBTENIR. CEPENDANT, CELA COMMENCERA À RESSENTIR PLUS COMME LA SAISON, À mesure que nous nous rafraîchirons un peu ces prochains jours. VOUS REMARQUEREZ ICI, CEPENDANT, QUE LA VITESSE DU VENT PRÉVUE, BIEN SUR, AUGMENTERA TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. VOUS REMARQUEREZ VERS 11H00 1H00 DES VENTS SOUTENUS ENTRE 12, PEUT-ÊTRE AUSSI ÉLEVÉS QUE 15MPH. RAFALES ENTRE 25 ET JUSQU’À 30. PAR CERTAINS ENDROITS. CE SERA DONC UNE JOURNÉE FRAISÉE. J’espère que ces poubelles vides seront sécurisées plus tard. D’ACCORD. C’EST FUTURECAST VOUS MONTRANT LE WEEK-END. Ce deuxième front froid que je viens de mentionner. Cela va se poursuivre alors que nous nous dirigeons vers tard vendredi. TRÈS TÔT SAMEDI MATIN, PEUT DÉCLENCHER UNE AVERSE ÉGARANTE, TELLEMENT JE NE RETENIRAIS VRAIMENT PAS MA SOUFFLE QUE NOUS VOIRONS BEAUCOUP DE PLUIE PROVENANT DE CE SYSTÈME. ET BIEN SÛR UNE COUVERTURE NUAGEUSE. CE SERA ICI ET LÀ. ON S’ATTEND DONC À UN CIEL PARTIELLEMENT À PRINCIPALEMENT ENSOLEILLÉ, MAIS À UN WEEK-END PRINCIPALEMENT SEC À L’AVANCE. VOS PRÉVISIONS POUR AUJOURD’HUI PRÉVIENNENT DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES AU MOYEN DES ANNÉES 60, PEUT-ÊTRE DES ANNÉES SUPÉRIEURES 60 À QUELQUES ENDROITS. Encore une fois, c’est là que nous devrions être à cette période de l’année. Ensuite, nous passerons ce soir. IL DEVIENT ENCORE PLUS FRAIS. Vous allez certainement remarquer le changement dans la façon dont vous vous sentez là-bas à partir de cette fois-ci, demain. ALORS QUE LES TEMPÉRATURES BAISSERONT À ENVIRON 40 DEGRÉS AU COURS DE LA NUIT. VOICI CES PRÉVISIONS SUR SEPT JOURS. Vous remarquerez ici que les températures montent et descendent du milieu aux années 60 supérieures. CE WEEK-END À VENIR, Atteignant PRESQUE 70 SAMEDI, RETOURNANT AUX ANNÉES 60 DIMANCHE À LUNDI. ET TH