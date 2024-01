Frais d’entrée à Venise : comment payer et que faire si vous séjournez dans la ville ?

Note de l’éditeur: Inscrivez-vous pour Bulletin d’information Unlocking Italy de CNN Travel pour obtenir des informations privilégiées sur les destinations les plus appréciées d’Italie et les régions moins connues pour planifier votre voyage ultime. De plus, nous vous mettrons dans l’ambiance avant de partir avec des suggestions de films, des listes de lecture et des recettes de Stanley Tucci.





Enfin, le moment est venu : il est temps de Venise facturera l’entrée.

À partir du 25 avril, la ville flottante appliquera le droit d’entrée très discuté pour les excursionnistes d’un jour.

Les frais sont en discussion depuis des années. Même si sa portée devrait s’étendre, pour l’essai pilote de 2024, elle ne sera appliquée que certains jours de la haute saison, entre le 25 avril et le 14 juillet.

Cependant, les excursionnistes ne sont pas les seuls à devoir s’inquiéter. Même si les personnes qui passent la nuit en ville n’auront pas à payer de frais, s’ils sont en ville à ces dates, ils devront quand même s’inscrire pour bénéficier d’une exemption.

Le 16 janvier, la mairie a dévoilé sa plateforme en ligne permettant de traiter les réservations et les dérogations. Alors, comment s’inscrire pour payer les frais si vous venez juste pour la journée ? Et comment enregistrer une exemption si vous passez la nuit ? Nous avons réservé certains des premiers billets dès leur sortie aujourd’hui. Voici ce qu’il faut savoir.

Le droit d’accès sera dû sur 29 jours entre le 25 avril et le 14 juillet. Les dates sont les suivantes :

• 25-30 avril

• Du 1er au 5 mai

• 11 et 12 mai

• 18 et 19 mai

• 25 et 26 mai

• 8 et 9 juin

• 15-16 juin

• 22-23 juin

• 29 et 30 juin

• 6 et 7 juillet

• 13-14 juillet

Le tarif est facturé pour les visites d’une journée entre 8h30 et 16h00. Pour 2024, c’est un forfait de 5 euros (5,45 $) par personne et par jour.

Pour 2024, la ville a exempté de frais les personnes voyageant vers la plupart des îles de la lagune, y compris les pôles touristiques de Murano et Burano, ainsi que le Lido, qui abrite les plages de la ville. Cependant, la plupart des visiteurs de Murano et Burano devront de toute façon payer les frais, puisque la plupart arrivent en prenant des ferrys vaporetto depuis le centre-ville.

Les personnes transitant par la Piazzale Roma (le terminus de bus), le Tronchetto ou la Stazione Marittima (où les petits bateaux de croisière accostent encore) seront exemptées, à condition qu’elles ne traversent pas la « vieille ville ».

Commune de Venise La commune a créé ce portail de paiement en ligne.

La mairie de Venise a lancé une plateforme en ligne vous permettant de prépayer si vous êtes en visite pour la journée, ici.

Cliquez sur payer les frais – vous serez ensuite redirigé vers une page de destination gérée par Venezia Unica, le site touristique officiel de la ville.

Commune de Venise Sélectionnez simplement la date de votre visite.

Sélectionnez votre date, puis le nombre de personnes, y compris les enfants de moins de 14 ans (qui ne paient pas – voir ci-dessous).

Commune de Venise Ajoutez ensuite le numéro de votre groupe.

Saisissez les noms des voyageurs adultes, c’est-à-dire ceux qui doivent payer les frais. Vous aurez alors 10 minutes pour payer.

Entièrement payé ? Vous recevrez par e-mail un document au format A4, listant vos initiales, votre code de réservation, le(s) jour(s) que vous avez réservé et un code QR. Vous pouvez l’imprimer ou l’afficher sur votre téléphone lorsque vous êtes interrogé.

Commune de Venise Le ticket que vous recevrez pour acheter l’accès.

Le « ticket » annonce également divers pass municipaux que vous pouvez acheter et signale les amendes à payer pour les comportements interdits, tels que pique-niquer et nager dans les canaux. Sachez qu’il est rédigé en italien, même si la candidature peut se faire en anglais. Ne vous inquiétez pas, les seuls détails que vous devez vérifier sont vos initiales, le numéro de votre parti et la date (écrite en style européen, comme en jour-mois-année).

Le nombre de personnes n’inclut pas les enfants – nous avons demandé un adulte et deux enfants de moins de 14 ans, et notre billet indiquait une personne.

Trop compliqué ? Dans des circonstances « exceptionnelles », vous pourrez également payer à votre arrivée à deux points d’entrée : Piazzale Roma, le terminus de bus et la gare Venezia Santa Lucia. Attendez-vous cependant à ce qu’il y ait de longues files d’attente.

Si vous souhaitez annuler, vous pouvez le faire jusqu’à 23h59 la veille de votre visite réservée.

Commune de Venise Le « ticket » d’exonération que vous devez demander si vous passez la nuit.

Si vous passez la nuit en ville avec une réservation confirmée, vous n’avez pas à payer de frais, car vous paierez déjà une taxe de nuit.

Cependant, vous devrez toujours demander officiellement une exemption et recevoir un code QR à afficher en cas d’arrêt. L’exemption peut être demandée sur le même site Web – voir ci-dessous pour les instructions.

Il existe diverses autres exemptions, mais il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les touristes. Il s’agit notamment des personnes qui possèdent une propriété dans la ville (et paient des impôts fonciers), ainsi que des étudiants et des navetteurs travaillant à Venise. Ils devront s’inscrire sur la plateforme pour obtenir un QR code longue durée valable pour l’année.

Toutes les autres exemptions doivent obtenir des codes QR quotidiens. Ceux-ci inclus:

• Les personnes visitant la ville pour affaires ou pour des études de courte durée.

• Les touristes passant la nuit dans la municipalité élargie de Venise, qui comprend Mestre sur le continent.

• Les personnes rendant visite aux résidents de ce que l’on surnomme la « Vieille Ville » – le centre historique de Venise.

• Enfants de moins de 14 ans.

• Visiteurs présentant un « handicap certifié » et leurs accompagnants.

• Les personnes visitant pour un événement sportif (comme le marathon de Venise) ou pour un traitement médical.

Il existe d’autres catégories qui ne concernent vraiment que les Italiens, comme les membres des forces armées en visite pour le travail.

N’oubliez cependant pas que toute personne demandant une exemption (à l’exception des résidents et des personnes nées à Venise) doit s’inscrire pour obtenir un code QR. Voici comment.

Commune de Venise Faire une demande d’exemption nécessite plusieurs démarches et un appel téléphonique.

Sur la même plateforme, sélectionnez « exemptions ». Il vous mènera ensuite à cette page.

Si vous êtes un touriste, vous postulerez probablement parce que vous passez la nuit. Vous devrez donc sélectionner « Je suis un hôte d’un établissement d’hébergement situé dans la municipalité de Venise ».

Vous serez couvert du jour de votre arrivée au jour de votre départ – en d’autres termes, vous pourrez arriver avant votre check-in et rester après votre check-out.

Vous pourrez ensuite saisir les dates de votre séjour, vous n’aurez pas besoin de demander un pass journalier.

Ensuite, vous entrerez votre nom, votre date et votre lieu de naissance, votre « résidence » (cela signifie l’adresse du domicile), ainsi que votre e-mail et votre numéro de téléphone.

Vous entrez ensuite le nom de votre lieu de séjour. S’il ne s’affiche pas, vous pouvez le saisir manuellement.

Commune de Venise Vous entrez vos coordonnées et sélectionnez le lieu où vous séjournez.

Sur la page suivante, vous pouvez saisir les noms des autres personnes de votre groupe – vous n’avez pas besoin de faire une demande distincte pour chacune.

Voici où cela arrive…