BARCELONE: Eden Hazard, Joao Felix et Antoine Griezmann ont coûté au total 346 millions d’euros (425,44 millions de dollars) mais ont dû se contenter de places sur le banc alors que les entraîneurs du Real Madrid, de l’Atletico Madrid et de Barcelone placent la stratégie de jeu avant les étiquettes de prix ce week-end.

Hazard, la signature du record du Real Madrid à 100 millions d’euros, s’était récemment remis de la dernière d’une longue série de blessures, mais a été exclu du 11 de départ pour le troisième match consécutif lors de la victoire à domicile 2-0 de samedi sur le Celta Vigo. .

Marco Asensio, qui n’a coûté à Madrid que quatre millions d’euros en 2014, a commencé à la place et a plus que justifié la décision de Zinedine Zidane en fixant un but et en marquant l’autre.

L’entraîneur français a déclaré que Hazard devait être réintroduit «petit à petit» en raison de son bilan de blessures, qui a limité le Belge à 17 départs en championnat depuis son transfert de Chelsea en 2019.

Le jour suivant, les sourcils ont été haussés lorsqu’un Joao Felix parfaitement en forme a été laissé hors du côté de l’Atletico pour faire face à Alaves, Angel Correa obtenant le signe de la tête à la place.

L’attaquant de 20 ans est arrivé en seconde période et a prouvé sa valeur en mettant en place le vainqueur tardif de Luis Suarez.

«C’était mon choix. Je pensais que le travail acharné de Correa sur l’aile droite nous servirait bien », a expliqué l’entraîneur de l’Atleti Diego Simeone. «Les matchs durent 90 minutes et cela faisait partie de la stratégie. Joao est venu et a très bien fait.

La sensation portugaise, qui a coûté 126 millions d’euros après une saison avec Benfica, a souvent ressemblé à un ajustement étrange pour Simeone, qui a tendance à privilégier les travailleurs acharnés aux joueurs flair.

L’Argentin a provoqué une réaction de colère de Felix lorsqu’il l’a enlevé lors du match derby du mois dernier au Real et même si l’Atletico est en tête de la Liga, la relation entre l’entraîneur et le joueur vedette ne semble pas saine.

Felix a rejoint l’Atletico juste après qu’Antoine Griezmann a déménagé à Barcelone pour 120 millions d’euros et que le difficile séjour de l’attaquant français en Catalogne a atteint un nouveau creux lorsqu’il a été exclu de l’équipe pour la victoire 1-0 à Huesca.

Le faible statut de Griezmann au Barca a été résumé lorsque l’entraîneur Ronald Koeman a déclaré qu’il préférait l’international danois Martin Braithwaite, une signature d’urgence de Leganes l’année dernière, au vainqueur de la Coupe du monde en tant qu’avant-centre.

(1 USD = 0,8133 euros)