Frais de match pour les joueurs de l’équipe nationale masculine et féminine sur Anvil, déclare le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran

Les joueurs de l’équipe nationale, hommes et femmes, recevront bientôt des frais de match dans le cadre d’une initiative novatrice si la Fédération indienne de football (AIFF) est en mesure d’augmenter ses ressources financières, a déclaré jeudi un haut responsable.

Une série d’initiatives devraient être annoncées plus tard ce mois-ci dans le cadre de la feuille de route pour le développement du football indien après que le nouveau conseil exécutif sous Kalyan Chaubey a pris en charge l’AIFF en septembre pour un mandat de quatre ans.

Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré que le conseil exécutif prendrait une décision sur l’introduction de frais de match pour les joueurs de l’équipe nationale. Il n’a donné aucun délai en raison des contraintes budgétaires de l’AIFF mais a indiqué que cela pourrait être fait pendant le mandat actuel.

«Nos joueurs de l’équipe nationale masculine et féminine doivent recevoir une redevance. Nous ne devrions pas donner seulement de l’argent symbolique, cela devrait être quelque chose de valeur économique.

“Si un joueur qui joue pour le pays ne gagne pas d’argent, alors pourquoi la famille ou la communauté le soutiendrait-il au-delà d’un point ? Nous discuterons de cette question au sein du comité exécutif”, a déclaré Prabhakaran dans une interview avec PTI.

Il a admis que le budget annuel actuel de l’AIFF d’un peu plus de Rs 100 crore ne permettra pas le paiement immédiat des frais de match des joueurs de l’équipe nationale, mais s’est dit confiant d’augmenter les ressources financières de la fédération à un niveau qui permettra la mise en œuvre de l’initiative. .

« Nous avons entamé des discussions avec nos partenaires sur la manière dont nous pouvons nous développer commercialement. Nous dialoguons très ouvertement avec notre partenaire commercial (FSDL). Ils sont aussi très ouverts. Nous sommes assez confiants que nous allons créer une situation gagnant-gagnant avec eux. Nous aurons une meilleure situation commerciale dans ces quatre ans.

“Nous avons nommé un directeur (commercial) le mois dernier pour la première fois afin d’apporter plus d’argent dans le système depuis le marché et de nous développer commercialement. Nous pouvons augmenter nos ressources financières en créant de la valeur pour nos partenaires. Nous prendrons l’aide d’experts locaux et mondiaux, ainsi que du gouvernement.” Prabhakaran, qui est le premier secrétaire général salarié et non élu de l’AIFF, a déclaré que la croissance commerciale de l’organisation est essentielle au développement du jeu. dans le pays.

Budget AIFF trop faible ; Nécessite une multiplication par 10

Prabhakaran a regretté que le budget de l’AIFF soit trop faible pour atteindre les objectifs du nouveau conseil exécutif et a déclaré que l’objectif en quatre ans était de l’augmenter d’au moins 10 fois.

“Aujourd’hui, nous avons un budget de Rs 110 crore. Nous ne pouvons rien faire avec cela. Nous ne pouvons même pas rendre justice à nos propres compétitions, oublier l’exposition internationale, le développement de la base, le renforcement des capacités, le soutien aux associations membres, etc.

« Pour un pays de 1,4 milliard d’habitants et le football comme deuxième sport le plus populaire, ce budget n’est rien. Multiplier notre budget par 10 au cours des quatre prochaines années est notre priorité.

« Si la feuille de route que nous créons n’est pas suffisamment financée et si le succès commercial n’est pas atteint, nous serons aussi bons qu’aujourd’hui. Nous devons croître de 500 à 1000% en quatre ans.” Il a déclaré que dans le cadre du budget AIFF actuel (déficit de Rs 16 crore), l’équipe nationale dispose d’une allocation de seulement Rs 4-5 crore.

«Ce que le crore Rs 4 ou 5 pour une équipe nationale fera. Avec cet argent, nous ne pouvons pas participer à plus de deux compétitions étrangères.”.

Création de la fondation AIFF

Prabhakaran, ancien responsable du développement régional de la FIFA en Asie du Sud et centrale, a également informé que l’AIFF est en train de créer une fondation, un organisme enregistré qui s’adressera à la communauté et à la société.

« Le football doit aussi faire quelque chose pour la communauté et la société dans son ensemble. Nous devons nous aligner sur les projets et programmes sociaux. Le football peut devenir un vecteur de changement dans la société. Grâce à cette fondation, nous pourrons atteindre la communauté aux niveaux local et national.

« Le comité exécutif a approuvé l’enregistrement de la fondation. La FIFA et l’AFC ont leurs propres fondations. D’autres pays ont les leurs. Elle relèvera de l’AIFF mais sera une entité enregistrée spécifique. Des personnes indépendantes éminentes d’autres horizons feront partie du conseil d’administration afin qu’il y ait une responsabilisation.

“Nous nous alignerons sur les non-membres de l’AIFF, les membres individuels et les ministères du gouvernement dans l’exécution de différents projets d’importance dans le pays.”

