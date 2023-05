Frais de casting d’Adipurush: Prabhas à Kriti Sanon, voici combien les stars ont facturé [Watch Video]

Frais de casting d’Adipurush : Selon les rapports, l’acteur principal d’Adipurush, Prabhas, a facturé un montant énorme de Rs 100 crore pour son rôle dans le film. On dit que ce sont les honoraires les plus élevés jamais payés à un acteur du sud de l’Inde. Kriti Sanon, qui joue le rôle de Sita, aurait facturé Rs 30 crore pour sa part. Pendant ce temps, Saif Ali Khan, qui joue l’antagoniste Lankesh, a facturé Rs 12 crore pour son rôle. On ne sait pas encore combien les autres acteurs, Sunny Singh et Devdatta Nage, ont facturé pour leurs rôles dans le film. Avec des tarifs aussi élevés et un budget colossal, Adipurush est sans aucun doute l’un des films les plus attendus de l’année. Regardez des vidéos de divertissement.