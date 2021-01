Après avoir interdit le président américain et d’autres voix contestant la victoire électorale de Joe Biden, Twitter est consterné que l’Ouganda ait mis un terme à la conversation sur les réseaux sociaux deux jours avant que les électeurs se rendent aux urnes.

« Nous entendons des rapports selon lesquels les fournisseurs de services Internet reçoivent l’ordre de bloquer les réseaux sociaux et les applications de messagerie », Twitter a déclaré mardi. «Nous condamnons fermement les coupures d’Internet. Ils sont extrêmement nocifs (et) violent les droits humains fondamentaux et les principes de l’Internet ouvert. «

Avant les élections ougandaises, nous entendons des rapports selon lesquels les fournisseurs de services Internet reçoivent l’ordre de bloquer les médias sociaux et les applications de messagerie. Nous condamnons fermement les coupures d’Internet – elles sont extrêmement néfastes, violent les droits humains fondamentaux et les principes de la #OpenInternet. – Politique publique Twitter (@Policy) 12 janvier 2021

Avec des dizaines de milliers de voix conservatrices, dont le président Donald Trump, interdites par Twitter et d’autres plateformes Big Tech ces derniers jours, l’ironie de la déclaration de la société n’a pas échappé aux critiques. «Fermer les voix en ligne est une violation des droits de l’homme en Ouganda, mais nécessaire pour protéger la démocratie en Amérique», L’animatrice de Blaze TV, Lauren Chen, a tweeté.

Fermer les voix en ligne est une violation des droits de l’homme en Ouganda … Mais nécessaire pour protéger la démocratie en Amérique. Je l’ai @jack, est parfaitement logique. https://t.co/Iv0R4s1BLU – Lauren Chen (@TheLaurenChen) 12 janvier 2021

Le critique des médias Mark Dice a déclaré, « Peut-être qu’ils ne veulent pas que Twitter interfère dans leurs élections comme vous l’avez fait aux États-Unis. »

Peut-être qu’ils ne veulent pas que Twitter intervienne dans leurs élections comme vous l’avez fait aux États-Unis. – Mark Dice (@MarkDice) 12 janvier 2021

En fait, le gouvernement ougandais a ordonné un black-out national des médias sociaux essentiellement pour uniformiser les règles du jeu après que Facebook et Twitter aient supprimé des comptes soutenant le président Yoweri Museveni et le parti au pouvoir du Mouvement de la résistance nationale (NRM).

« C’est malheureux, mais c’est inévitable, » Museveni a déclaré mardi dans un discours national. «Personne ne peut venir jouer avec notre pays. . . . Nous ne pouvons tolérer cette arrogance de quiconque vient décider à notre place qui est bon et qui est mauvais.

Twitter a reconnu avoir suspendu un nombre non divulgué de comptes ougandais ciblant les élections du 14 janvier dans le pays plus tôt cette semaine, «En étroite coordination avec nos pairs.» Facebook aurait fermé les comptes en double liés au ministère ougandais de l’information après avoir déclaré qu’ils étaient utilisés pour commenter le contenu, se faire passer pour des utilisateurs et rendre les publications plus populaires.

Museveni, 76 ans, qui dirige l’Ouganda depuis 1986, a déclaré que si une plateforme de médias sociaux allait fonctionner en Ouganda, « Il devrait être utilisé équitablement par tous ceux qui veulent l’utiliser » – un sentiment que des millions d’Américains aimeraient voir appliqué aux États-Unis. «Si vous voulez prendre parti contre le NRM, alors ce groupe n’opérera pas en Ouganda», a-t-il ajouté. «L’Ouganda est à nous. Ce n’est à personne.

Twitter a fustigé le moment de la fermeture, en disant: «L’accès à l’information et la liberté d’expression, y compris la conversation publique sur Twitter, n’est jamais plus important que pendant les processus démocratiques, en particulier les élections.»

Les observateurs ont suggéré que l’entreprise manque peut-être de conscience de soi. L’auteur Anuraag Saxena a plaisanté: «Quel genre de monstres bloquerait le droit à la liberté d’expression? Oh, attendez. » La rédactrice en chef des médias sociaux, Jessica O’Donnell, a déclaré: « N’y a-t-il pas de miroirs sur Twitter? »

Quel genre de monstres bloquerait le droit à la liberté d’expression !!!

Oh, attendez! 😉 pic.twitter.com/ssj6gkPCX9 – Anuraag Saxena (@anuraag_saxena) 12 janvier 2021

n’y a-t-il pas de miroirs sur twitter – Jessica O’Donnell (@heckyessica) 12 janvier 2021

Un porte-parole de Museveni a déclaré à l’AP que Facebook s’ingérait dans le processus électoral en Ouganda et que la fermeture unilatérale des comptes était la preuve «Soutien extérieur».

Le département d’État américain a appelé l’Ouganda à garantir un «Libre, juste, crédible et pacifique» électorale et a accusé l’administration de Museveni d’avoir utilisé une force excessive contre les manifestants de l’opposition. «Les responsables de la sécurité responsables de la force excessive doivent être tenus de rendre des comptes, et les candidats doivent avoir la liberté de mouvement et l’accès aux médias», Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré le mois dernier dans un communiqué. Il a ajouté que «Nous prêtons une attention particulière aux actions des individus qui s’ingèrent dans le processus démocratique et n’hésiterons pas à envisager les conséquences graves pour les responsables de la violence et de l’oppression liées aux élections.»

Facebook et Twitter semblent agir sur ordre du Département d’État d’interférer dans les élections en Ouganda. Ce qui dément les affirmations selon lesquelles ce sont des entreprises privées plutôt que des armes de l’État. pic.twitter.com/0ljrawzBiv – Cerno (@Cernovich) 12 janvier 2021

Des dizaines de manifestants auraient été tués lors de la répression des rassemblements du candidat de l’opposition Bobi Wine.

Museveni a présenté ses excuses pour les désagréments causés par la fermeture des réseaux sociaux en Ouganda, mais a déclaré qu’après que Facebook n’avait pas donné une explication appropriée de la suspension de ses comptes, le gouvernement avait été contraint de prendre des mesures.

