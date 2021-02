L’ancien président Donald Trump a semblé enhardi en étant acquitté lors d’un procès de destitution au Sénat pour la deuxième fois, indiquant clairement qu’il cherchera à rester une force politique majeure dans les temps à venir.

Trump a dénoncé la destitution comme « encore une autre phase de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de notre pays. » Il a remercié ses avocats et les partisans qui l’ont soutenu dans les efforts des démocrates pour l’empêcher de se présenter à nouveau. L’homme de 74 ans s’est arrêté avant de dire qu’il se présenterait à la présidence en 2024, mais il a déclaré que le mouvement « Make America Great Again » a « seulement commencé. »

« Dans les mois à venir, j’ai beaucoup à partager avec vous, et j’ai hâte de poursuivre notre incroyable voyage ensemble pour atteindre la grandeur américaine pour tout notre peuple », Trump a déclaré dans un communiqué immédiatement après le vote de destitution du Sénat samedi. « Il n’y a jamais rien eu de tel. »

La déclaration de Trump indique clairement qu’il ne s’en va pas: «Notre mouvement historique, patriotique et magnifique pour rendre l’Amérique à nouveau formidable ne fait que commencer. Dans les mois à venir, j’ai beaucoup à partager avec vous … » pic.twitter.com/vOCD30rTqW – Jim Acosta (@Acosta) 13 février 2021

Les responsables de la mise en accusation de la Chambre n’ont pas réussi à atteindre la majorité des deux tiers nécessaire pour condamner Trump pour sa prétendue incitation à l’émeute du 6 janvier au Capitole. Le Sénat a voté 57-43 samedi en faveur de la destitution, en deçà des 67 voix nécessaires.

Les démocrates ont réussi à gagner deux votes républicains de plus que lorsque le Sénat a voté fin janvier pour aller de l’avant avec le procès, rejetant une motion du sénateur Rand Paul (R-Kentucky) alléguant qu’il serait inconstitutionnel de chercher à condamner Trump après son départ. bureau, devenir un citoyen privé.

Les cinq républicains qui ont voté pour la tenue du procès – Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska), Ben Sasse (Nebraska) et Pat Toomey (Pennsylvanie) – ont également voté pour condamner Trump. Ils ont été rejoints par Bill Cassidy (Louisiane) et Richard Burr (Caroline du Nord). Toomey et Burr ont annoncé leur intention de prendre leur retraite, ils n’auront donc pas à faire face à la perspective de la campagne de Trump contre leur réélection en 2022.

Selon certaines informations, Trump aurait songé à former un nouveau parti politique, mais ces spéculations ont été mises au repos après que l’ancien président se soit rencontré à la fin du mois dernier avec le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-Californie) et ait accepté d’aider le parti à reprendre le contrôle du Congrès. lors des élections de mi-mandat de 2022.

La mainmise de Trump sur le GOP étant apparemment prête à se poursuivre, les républicains anti-Trump ont discuté de la création de leur propre parti séparatiste. Environ 120 anciens fonctionnaires des administrations Ronald Reagan, George HW Bush et George W. Bush se sont rencontrés à distance la semaine dernière pour discuter de l’idée de former un tiers.]

L’émeute du Capitole a clairement érodé le soutien de Trump. Dans un sondage Politico / Morning Consult publié une semaine après la débâcle, 40% des républicains et des indépendants à tendance GOP ont déclaré qu’ils favoriseraient Trump s’il cherchait à être nommé président du parti en 2024, contre 53% en novembre. Il est cependant resté l’un des favoris, l’ancien vice-président Mike Pence ayant le deuxième soutien le plus élevé, avec 18%.

