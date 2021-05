Fragrance Expert aide les patients de Covid-19 à réapprendre à sentir

Après que Sahil Shah, 13 ans, ait perdu son odorat à cause du COVID-19 en novembre, ses parents ont cherché de l’aide partout. « Nous avons rencontré des neurologues, des neurochirurgiens, des spécialistes ORL, et tous ont dit que s’il était censé revenir, il serait revenu maintenant », a déclaré le père de Sahil, Pratik Shah. Mais six mois plus tard, l’adolescent de Chicago toujours n’avait ni odorat ni goût. La famille a cherché de l’aide auprès d’une source improbable – l’expert en parfums new-yorkais Sue Phillips. Elle a aidé à développer et commercialiser des parfums pour Elizabeth Arden, Lancome et Tiffany & Co, et dirige maintenant sa propre entreprise, Scenterprises.

«Alors laissez-moi vous dire, tout d’abord, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas un scientifique. Je ne suis même pas chimiste », a déclaré Phillips à une cliente de sa boutique de l’Upper East Side de Manhattan.

Pour commencer à aider les gens à réapprendre à sentir, Phillips a mis en place une gamme de 18 parfums mélangés sur mesure. En commençant par les notes plus légères telles que la rose, la lavande et la menthe, Phillips remet une bande de buvard parfumée à la fois à son client.

S’il n’y a pas de réponse, elle utilise des parfums plus robustes, comme les épices et le musc.

«Ce qui se passe, c’est que nous entraînons les gens à, j’aime dire, sentir avec votre cerveau… Je peux voir presque le brouillard se lever. Et puis ils peuvent recommencer à sentir. Et c’est vraiment incroyable. «

Après avoir rendu visite à Philips, le père de Shah a déclaré que l’odeur de Sahil était maintenant d’environ 25%. «C’est mieux que zéro.»

Un panel d’experts a recommandé dans un article publié en janvier dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology que les patients COVID-19 qui ont perdu leur sens de l’odorat reçoivent une forme de «réadaptation de l’odorat» connue sous le nom de formation olfactive.

Venkatesh Murthy, neuroscientifique de l’Université de Harvard, a déclaré que certaines odeurs peuvent déclencher des souvenirs et des émotions et Phillips peut être sur quelque chose.

«En essayant différents parfums, peut-être pour une personne en particulier, vous rencontrez une ou deux choses que l’odorat restant est capable de percevoir», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait aucun mal à essayer d’utiliser des parfums pour restaurer l’odorat.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici