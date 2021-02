Fragments de coronavirus trouvés dans les eaux usées de Sydney, Melbourne et Brisbane

Des millions d’Australiens sont en alerte après la découverte de fragments de coronavirus dans les eaux usées de trois États malgré aucune nouvelle infection.

Les égouts de Sydney, Melbourne et Brisbane ont détecté des fragments de coronavirus.

Aucun nouveau cas local de transmission communautaire n’a été enregistré samedi autour de l’Australie.

Des millions d’Australiens exhortés à surveiller les symptômes après que les tests des eaux usées aient détecté des fragments de Covid-19

Vingt-quatre banlieues de Sydney sont en alerte après que NSW Health a tweeté demandant aux gens d’être vigilants face à leurs symptômes.

«Les personnes récemment récupérées du COVID-19 peuvent parfois continuer à répandre des fragments de virus dans le système d’égouts pendant plusieurs semaines, même après qu’elles ne sont plus infectieuses», ont-ils écrit.

Les résidents de Condell Park, Bankstown, Potts Hill, Birrong, Sefton, Bass Hill, Chester Hill, Regents Park, Chullora, Homebush West, Strathfield, Rookwood, Sydney Olympic Park, Newington, Granville, Clyde, Lidcombe, Auburn, South Granville Guildford, Silverwater, Rosehill, Berala et Yagoona sont instamment priés de surveiller les symptômes.

Ceux qui présentent des symptômes sont invités à se présenter pour se faire dépister.

La Nouvelle-Galles du Sud a passé plus d’un mois sans un seul cas local de Covid-19.

Le professeur Brett Sutton, administrateur en chef de la santé de Victoria, s’adresse aux médias le 17 février 2021

Des agents de santé testent des personnes pour Covid19 au Royal Melbourne Showgrounds le lundi 8 février 2021

Pour un deuxième jour consécutif, des fragments de coronavirus ont été découverts à Victoria.

« Lorsque nous obtenons une détection dans les eaux usées, cela peut signifier qu’il s’agit d’un cas récupéré, mais cela peut également signifier que nous avons oublié quelqu’un parce qu’il est positif parce qu’il n’a pas encore été testé », a déclaré samedi le professeur Brett Sutton, directeur de la santé de Victoria.

Les résidents de Wantirna South, Boronia, Bayswater, Ferntree Gully, Knoxfield, Tremont St Kilda East, Caulfield North, Caulfield, Balaclava, Elsternwick, Carrum Downs, Langwarrin, Skye ont exhorté à faire attention aux symptômes.

La détection survient quelques jours à peine après que Victoria a été libérée de son verrouillage strict de cinq jours pour contrôler une évasion.

Le ministre de la Santé, Martin Foley, a déclaré samedi aux journalistes qu’un autre jour sans cas avait donné confiance aux autorités sanitaires. Vendredi prochain, ils examineront l’assouplissement supplémentaire des restrictions.

Et alors que le cluster Holiday Inn Melbourne Airport était «loin d’être terminé», les chiffres indiquaient qu’il était «de plus en plus sous contrôle».

« Nous abordons toujours cette épidémie avec la plus grande vigilance et prudence, et nous sommes toujours préparés à la possibilité de nouveaux cas contractés localement », a déclaré M. Foley.

« Les chiffres sont positifs et renforcent le fait que nous y parvenons, mais ce n’est pas fini avant

La détection intervient quelques jours à peine après que Victoria a été libérée de son verrouillage strict de cinq jours pour contrôler l’évasion de Holiday Inn

Queensland Health a indiqué que les analyses des eaux usées ont renvoyé un résultat positif pour les fragments viraux de COVID-19 dans le bassin d’égout de Kawana.

Le responsable de la santé de l’État, le Dr Jeanette Young, a exhorté les gens à se manifester, quels que soient leurs symptômes, pour attraper la maladie immédiatement.

«Il est très important que les personnes présentant des symptômes se manifestent tout de suite et soient testées plus que jamais. Avec les nouveaux cas que nous voyons dans d’autres États et le nombre de voyages inter-États que nous avons vu au cours du passé », a-t-elle déclaré.

«Il est essentiel que nous détections tous les cas dont nous ne serions pas conscients aussi rapidement que possible grâce à notre système de test afin de contenir toute propagation potentielle.

«Nous sommes préoccupés par les nouvelles variantes qui émergent à l’étranger et qui sont plus contagieuses que les variantes précédentes que nous avons vues dans le Queensland.

« Il est également possible que cette détection concerne des cas précédents de COVID-19 qui peuvent répandre des fragments viraux pendant quelques mois après qu’ils ne soient plus infectieux »,

Plus à venir.