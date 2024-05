Fragments d’ARNt liés à la maladie d’Alzheimer

Résumé: Une nouvelle étude identifie un facteur crucial dans le vieillissement cérébral et la maladie d’Alzheimer : l’accumulation de Glu-5’tsRNA-CTC dans les mitochondries neuronales. Ce petit fragment d’ARN perturbe la synthèse des protéines mitochondriales et la structure des crêtes, accélérant ainsi le déclin cognitif et la pathologie d’Alzheimer.

En ciblant ces fragments d’ARNt avec des oligonucléotides antisens chez des souris âgées, les chercheurs ont réussi à inverser les déficits de mémoire, suggérant une nouvelle stratégie de traitement potentielle. Cette étude met en évidence le rôle important que joue le dysfonctionnement mitochondrial dans les maladies neurodégénératives et ouvre la voie à des interventions thérapeutiques.

Faits marquants:

L’accumulation de Glu-5’tsRNA-CTC dans les mitochondries altère des composants essentiels de la production d’énergie cellulaire, accélérant ainsi le vieillissement cérébral et la maladie d’Alzheimer. Il a été démontré qu’une intervention ciblée avec des oligonucléotides antisens chez la souris atténue les troubles de l’apprentissage et de la mémoire associés au vieillissement. L’étude souligne l’importance de maintenir la fonction mitochondriale pour prévenir le déclin cognitif, fournissant ainsi de nouvelles informations sur les mécanismes de la maladie d’Alzheimer.

Source: Université des sciences et technologies de Chine

Un article de recherche important publié dans la revue Métabolisme cellulaire par l’équipe du professeur LIU Qiang de l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC) révèle le rôle critique des fragments d’ARNt du glutamate dans le vieillissement cérébral et la maladie d’Alzheimer.

L’étude a révélé une accumulation dépendante de l’âge de Glu-5’tsRNA-CTC, un petit ARN dérivé d’ARN de transfert (ARNt), dérivé de l’ARNt codé nucléairement dans les mitochondries des neurones glutaminergiques.

Cette accumulation anormale altère la traduction des protéines mitochondriales et la structure des crêtes, accélérant finalement les processus pathologiques du vieillissement cérébral et de la maladie d’Alzheimer.

Le vieillissement cérébral est un processus naturel inévitable qui entraîne un déclin des fonctions cognitives. La maladie d’Alzheimer, une maladie neurodégénérative, est la cause la plus fréquente de démence chez les personnes âgées, où les troubles cognitifs sont une caractéristique caractéristique de la maladie d’Alzheimer.

Les mitochondries, connues sous le nom de « centrales électriques » des cellules, fournissent de l’énergie aux cellules. La recherche a montré que le dysfonctionnement mitochondrial est étroitement associé au vieillissement cérébral et à la maladie d’Alzheimer.

Le Glu-5’tsRNA-CTC mitochondrial perturbe la liaison du mt-ARNtLeu et de la leucyl-ARNt synthétase 2 (LARS2), altérant ainsi l’aminoacylation du mt-ARNtLeu et la traduction des protéines codées par les mitochondries.

Les défauts de traduction mitochondriale perturbent l’architecture des crêtes, entraînant une formation altérée de glutamine dépendante de la glutaminase (GLS) et une réduction des niveaux de glutamate synaptique.

De plus, la réduction du Glu-5’tsRNA-CTC peut protéger le cerveau vieillissant des défauts liés à l’âge dans les crêtes mitochondriales, le métabolisme de la glutamine, la structure synaptique et la mémoire.

LIU et son équipe ont mis en lumière le rôle crucial des fragments d’ARNt du glutamate dans le vieillissement cérébral et la maladie d’Alzheimer, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour retarder le déclin cognitif.

Les chercheurs ont conçu des oligonucléotides antisens ciblant ces fragments d’ARNt et les ont injectés dans le cerveau de souris âgées. Cette intervention a considérablement atténué les déficits d’apprentissage et de mémoire chez les souris âgées.

En plus d’élucider le rôle physiologique de l’ultrastructure normale des crêtes mitochondriales dans le maintien des niveaux de glutamate, cette étude a également défini le rôle pathologique des ARN de transfert dans le vieillissement cérébral et le déclin de la mémoire lié à l’âge.

« Un fragment dérivé de l’ARNtGlu induit par le vieillissement altère la biosynthèse du glutamate en ciblant l’organisation des crêtes mitochondriales dépendantes de la traduction» par Dingfeng Li et al. Métabolisme cellulaire

Abstrait

Un fragment dérivé de l’ARNtGlu induit par le vieillissement altère la biosynthèse du glutamate en ciblant l’organisation des crêtes mitochondriales dépendantes de la traduction

Points forts

Le vieillissement induit la localisation cytoplasmique de l’angiogénine pour produire du Glu-5′tsRNA-CTC

Glu-5′tsRNA-CTC perturbe la traduction mitochondriale et l’organisation des crêtes

L’ultrastructure des crêtes est nécessaire au maintien de l’homéostasie du glutamate dans le cerveau

ASO ciblant Glu-5′tsRNA-CTC sauve le déclin de la mémoire chez les souris âgées

Résumé

Les crêtes mitochondriales, repliements de la membrane interne mitochondriale, subissent des changements aberrants dans leur architecture avec l’âge. Cependant, les mécanismes moléculaires sous-jacents et leur contribution au vieillissement cérébral restent largement insaisissables.

Ici, nous observons une accumulation dépendante de l’âge de Glu-5′tsRNA-CTC, un petit ARN dérivé de l’ARN de transfert (ARNt), dérivé de l’ARNt codé nucléaire.Glu dans les mitochondries des neurones glutaminergiques.

Le Glu-5′tsRNA-CTC mitochondrial perturbe la liaison de l’ARNmtLeu et leucyl-ARNt synthétase2 (LaRs2), altérant l’ARNmtLeu aminoacylation et traduction des protéines codées par les mitochondries.

Les défauts de traduction mitochondriale perturbent l’organisation des crêtes, entraînant une formation endommagée de glutamate dépendante de la glutaminase (GLS) et une réduction des niveaux de glutamate synaptosomal.

De plus, la réduction de Glu-5′tsRNA-CTC protège les cerveaux âgés des défauts liés à l’âge dans l’organisation des crêtes mitochondriales, le métabolisme du glutamate, les structures synaptiques et la mémoire.

Ainsi, au-delà de l’illustration du rôle physiologique de l’ultrastructure normale des crêtes mitochondriales dans le maintien des niveaux de glutamate, notre étude définit le rôle pathologique des ARNt dans le vieillissement cérébral et le déclin de la mémoire lié à l’âge.