Fragment de la navette Challenger retrouvé près de 37 ans après la destruction du vaisseau spatial au décollage | Nouvelles américaines

Une grande partie de la navette spatiale Challenger détruite a été retrouvée enterrée dans le sable au fond de l’océan Atlantique au large de la côte de la Floride.

La découverte a été annoncée par le centre spatial Kennedy de la Nasa en Floride jeudi, près de 37 ans après que la navette se soit effondrée peu après le décollage le 28 janvier 1986, coûtant la vie à sept astronautes, dont un enseignant et une mère mariée de deux Christa McAuliffe.

L’épave a été repérée par une équipe de plongeurs télévisés comprenant l’explorateur sous-marin et biologiste marin Mike Barnette et le plongeur d’épaves Jimmy Gadomski, qui cherchaient les restes d’un avion de la Seconde Guerre mondiale pendant le tournage de la nouvelle série History Channel, “The Bermuda Triangle: dans les eaux maudites”.

La NASA a maintenant vérifié que le reste faisait partie de la malheureuse navette Challenger.

Il mesure au moins 15 pieds sur 15 pieds, mais pourrait être plus grand car une partie est recouverte de sable et proviendrait du ventre de la navette en raison de la présence de tuiles thermiques carrées.

Le fragment est le plus gros morceau de la navette jamais retrouvé depuis le déroulement de la tragédie, selon Michael Ciannilli, un responsable de la NASA en charge des restes de Challenger et de son collègue perdu, la navette Columbia – qui s’est rompue lors de sa rentrée au-dessus de l’ouest des États-Unis en 2003. .

“Après en avoir entendu parler pour la première fois, cela vous ramène en 1986”, a-t-il déclaré.

Il repose actuellement sur le lit de l’océan au large des côtes de la Floride, près de Cap Canaveral, et reste légalement la propriété du gouvernement américain.

La NASA détermine maintenant les étapes à suivre et a informé les familles des sept membres de l’équipage du Challenger de la découverte.

Image:

L’explorateur sous-marin et biologiste marin Mike Barnette et le plongeur d’épaves Jimmy Gadomski explorent le segment Challenger Pic: AP / HISTORY® Channel



Administrateur de la Nasa, Bill Nelson – qui a été trié sur le volet par le président Biden pour diriger l’agence spatiale – a déclaré: “Alors que cela fait près de 37 ans que sept explorateurs audacieux et courageux ont perdu la vie à bord de Challenger, cette tragédie restera à jamais gravée dans la mémoire collective de notre pays.

“Pour des millions de personnes dans le monde, moi y compris, le 28 janvier 1986, c’est encore hier.

“Cette découverte nous donne l’occasion de nous arrêter une fois de plus, de relever l’héritage des sept pionniers que nous avons perdus et de réfléchir à la façon dont cette tragédie nous a changés.

“À la NASA, la valeur fondamentale de la sécurité est – et doit toujours rester – notre priorité absolue, d’autant plus que nos missions explorent plus du cosmos que jamais auparavant.”

Image:

Le moment où la navette spatiale Challenger a explosé quelques secondes après le décollage le 28 janvier 1986, tuant les sept membres d’équipage. Photo : AP



La dernière mission challenger, commandée par Francis R. “Dick” Scobee et pilotée par Michael J. Smith, a subi un dysfonctionnement majeur à peine 73 secondes après le décollage.

Le lancement, prévu comme la 25e mission de navette de la NASA, a vu le vaisseau spatial attendre la nuit sur la rampe de lancement du centre spatial Kennedy de la NASA – lorsqu’un front froid a provoqué des températures glaciales provoquant la formation de glace.

Bien que certains travailleurs aient fait part de leurs inquiétudes, la mission a été autorisée à être lancée.

Une enquête de l’agence a montré plus tard que les températures froides inattendues affectaient l’intégrité des joints toriques dans les joints du segment de propulseur de fusée solide.