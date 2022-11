Fraction de milliards de dollars récupérée dans la faillite de FTX

NEW YORK –

La société chargée de verrouiller les actifs de l’échange de crypto-monnaie défaillant FTX a déclaré avoir réussi à récupérer et à sécuriser 740 millions de dollars d’actifs jusqu’à présent, une fraction des milliards de dollars potentiels probablement manquants dans les coffres de la société.

Les chiffres ont été divulgués mercredi dans des dossiers judiciaires par la société de garde de crypto-monnaie BitGo, que FTX a embauchée dans les heures qui ont suivi le dépôt de bilan de la société le 11 novembre.

La plus grande inquiétude pour de nombreux clients de FTX est qu’ils ne reverront plus jamais leur argent. FTX a échoué parce que son fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried et ses lieutenants ont utilisé les actifs des clients pour faire des paris dans la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research. Bankman-Fried aurait recherché plus de 8 milliards de dollars auprès de nouveaux investisseurs pour réparer le bilan de l’entreprise.

Le chiffre de 740 millions de dollars américains date du 16 novembre et depuis lors, des actifs supplémentaires ont été régulièrement récupérés.

Les actifs récupérés par BitGo sont désormais enfermés dans ce que l’on appelle le “cold storage” dans le Dakota du Sud, ce qui signifie qu’il s’agit de crypto-monnaies stockées sur des disques durs non connectés à Internet. BitGo fournit ce que l’on appelle des services de “dépositaire qualifié” en vertu de la loi de l’État du Dakota du Sud. C’est essentiellement l’équivalent cryptographique du fiduciaire financier, offrant des comptes séparés et d’autres services de sécurité pour verrouiller les actifs numériques.

Les actifs récupérés comprennent non seulement Bitcoin et Ethereum, mais également une collection de crypto-monnaies mineures dont la popularité varie, comme la pièce Shiba Inu.

BitGo, basé en Californie, a une histoire de récupération et de sécurisation des actifs. Ils ont été chargés de sécuriser les actifs après l’échec de l’échange de crypto-monnaie Mt. Gox en 2014. La société est également le dépositaire des actifs détenus par le gouvernement d’El Salvador.