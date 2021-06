Fozzy Stack envisage une revanche de Go Bears Go contre Castle Star | Nouvelles de course

Castle Star aura une autre chance contre son vainqueur des Railway Stakes Go Bears Go dans les Keeneland Phoenix Stakes le 8 août.

Le jeune de Fozzy Stack était très convoité pour le groupe deux au Curragh après une victoire élégante dans les Marble Hill Stakes lors de sa précédente sortie.

Cependant, Castle Star était sur le pied arrière après un départ lent et malgré de nombreuses longueurs, il n’a pas pu rattraper l’impressionnant vainqueur de David Loughnane et a perdu une longueur et un quart.

« Il est bien sorti de la course, et c’est important, et il participera probablement au Phoenix ensuite », a déclaré Stack.

« Il est possible que le terrain ait été un peu rapide mais il est tombé hors de la porte, alors il a cédé du terrain au départ.

« Il a gagné beaucoup de terrain, mais on ne peut pas donner à de bons chevaux comme ça une longueur d’avance de 10. Il a bien couru, cependant.

Stack n’a pas non plus eu de chance dans les Airlie Stud Stakes dimanche avec la pouliche Cheerupsleepyjean, qui est sortie de la favorite du tournoi après avoir terminé troisième du Queen Mary à Royal Ascot.

Cependant, elle a trouvé que ces efforts faisaient des ravages et elle n’a pu terminer que troisième derrière Velocidad de Joseph O’Brien.

« Je pense qu’elle a juste couru un peu à plat », a déclaré Stack.

« C’était un virage assez rapide depuis Ascot et elle était juste à plat.

« Il n’y avait que quelques coureurs, elle s’est à nouveau classée dans le groupe 2, ce qui est quelque chose.

« Il y a une course de Listed à Naas sur cinq stades le mois prochain qui pourrait être une option. »