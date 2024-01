Foyer pour les sans-abri / xystudio

© Piotr Krajewski

Description textuelle fournie par les architectes. Le contexte. Notre histoire avec les sans-abri confiés aux soins de Sœur Małgorzata Chmielewska et de sa Fondation Chleb Życia a commencé en 2018. Puis, pour la première fois, nous avons visité des refuges pour sans-abri et malades à Varsovie et un refuge pour sans-abri et handicapés à Jankowice. Un an plus tard, en 2019, une nouvelle maison pour sans-abri a été ouverte à Jankowice et deux ans plus tard, une toute petite à Niegorzyce. En 2021, la Fondation a reçu de la municipalité de Varsovie un terrain pour construire un abri moderne. Le nouveau bâtiment était censé remplacer deux refuges pour hommes et femmes qui étaient en très mauvais état et dont la fermeture était prévue début 2023.

L’objectif était de créer un refuge de séjour temporaire pour les personnes sans abri, handicapées et malades. Souvent, ils n’ont pas de carte d’identité ni de documents personnels, il leur est donc impossible d’utiliser les services de santé publique. Dans le refuge, les résidents peuvent recevoir de l’aide pour établir leur identité et obtenir des documents, ils bénéficient d’une aide médicale, d’un diagnostic et d’une thérapie. Après le processus de guérison, ils peuvent être orientés vers un traitement ultérieur dans un hôpital ou une autre institution et bénéficier d’une aide pour trouver un logement social. Le projet a été créé pendant la pandémie, qui a montré les inconvénients des refuges existants. Nous avons décidé d’ajouter une deuxième entrée, deux salles d’isolement et la place d’entrée est suffisamment grande pour installer des tentes médicales.

Les environs. Au début, le contexte semblait être le plus grand défi. Le périphérique derrière des écrans acoustiques, les avions qui survolent toutes les 10 minutes, les entrepôts, les casses, les petites maisons unifamiliales. La route endommagée était dépourvue de trottoir, de flaques d’eau et de boue. C’est ce que nous avons vu sur le site. Que peut offrir un architecte dans un tel environnement ? Que pouvez-vous faire pour ne pas vous démarquer et ne pas vous fondre dans ce qui existe ? Nous avons proposé un bloc simple et géométrique sur un socle en béton. Ce béton ordinaire avec des planches de coffrage imprimées fait non seulement référence à l’environnement brut, mais rappelle également la subtile façade en bois de notre ancienne maison pour sans-abri à Jankowice. Les ouvertures dispersées autour de l’élévation créent un rythme subtil. L’idée de leur agencement est visible de l’intérieur. Les rebords de fenêtre des chambres sont plus bas près des tables et plus hauts au-dessus des lits. Les petites fenêtres peuvent être ouvertes mais les plus grandes sont fixes. Cela a réduit les coûts et assuré la sécurité et le confort des résidents.

Plan du site

L’élévation du premier étage est recouverte d’un enduit mosaïque couleur brique. Nous nous sommes inspirés du quartier. En nous promenant dans cette zone plutôt chaotique, nous avons remarqué des tons de corail rouillés et brunâtres réapparaissant de temps en temps sur les toits, les clôtures, les murs, les vieux hangars et les objets oubliés cachés dans les cours corrodées il y a longtemps. En combinant la modeste base en béton avec le plateau géométrique en corail, nous nous sommes fondus dans l’environnement. C’était exactement notre objectif : faire en sorte que le bâtiment appartienne à ce lieu. La plupart des arbres du terrain ont été préservés, mais le plus précieux est le vieux poirier devant le bâtiment. Penché, tordu, mais plein de vie et de fruits. Aujourd’hui, il nous accueille comme un symbole de survie et d’espoir.

Plan du premier étage

Les gens. La maison a été conçue pour accueillir 80 personnes en situation de sans-abri. Il s’agit principalement de personnes malades et physiquement handicapées d’âges différents. Chacun d’eux a sa propre histoire qu’il n’a pas toujours envie de partager. Certains continuent d’exister, d’autres se battent, d’autres attendent. Chacun d’eux attend quelque chose. Il peut s’agir d’une affectation dans une autre maison, d’une intervention chirurgicale dans un hôpital ou d’un logement social. Ils doivent généralement attendre entre 2 et 3 ans, soit le temps nécessaire pour accomplir toutes les démarches. Les habitants ne sont pas très sociables et ouverts, ils préfèrent la solitude. Pourtant, la vie sociale est florissante dans les deux fumoirs, ils sont toujours pleins et animés. De plus, le petit étang de l’autre côté de la rue s’est avéré être un lieu d’intégration avec les locaux. Les hommes ont acheté les cannes à pêche et passent du temps au bord de l’étang à pêcher et à faire connaissance avec les voisins, ce qui est un élément essentiel de la thérapie.

Les habitants ont accueilli les nouveaux habitants avec bienveillance. Des personnes âgées viennent de temps en temps pour un dîner chaleureux et une petite conversation. Il y a un groupe de voisins qui viennent à la chapelle pour une messe tous les dimanches. La place ouverte et l’absence de clôture devant le bâtiment donnent le message que tout le monde est invité.

Le bâtiment. Dans la partie centrale de l’abri se trouve une chapelle en CLT. Nous avons décidé d’utiliser le CLT car le bois est un matériau de construction traditionnel en Pologne. Une maison en bois rappelle donc de bons souvenirs, donne une sensation de confort et, surtout, de sécurité. Ce genre d’espace sacré et calme était indispensable dans les abris existants, mais ils n’étaient jamais assez grands. Les gens qui viennent ici sont en crise, souvent dans les moments les plus graves et les plus difficiles de leur vie. Ils ont donc absolument besoin de réconfort, de soulagement et d’espoir. C’est une chapelle catholique mais, il va sans dire, tout le monde peut venir ici pour méditer ou parler avec son dieu. Chaque jour à 19 heures, la communauté se réunit ici pour une prière. Le mur avant de la chapelle peut être entièrement ouvert afin que la chapelle puisse être reliée au salon et à la salle à manger, ce qui est particulièrement utile pendant les messes du dimanche.

La cour intérieure avec salon et chapelle est entourée de toutes les autres pièces sur deux étages. Il y a des chambres pour 6 personnes, séparées pour les femmes et les hommes. Dans chaque chambre, il y a des lits médicalisés pour les personnes alitées. Les habitants se soutiennent mutuellement, souvent les plus forts s’occupent de ceux qui ont besoin d’aide. Au rez-de-chaussée, outre les chambres, se trouvent les chambres d’isolement nécessaires en cas d’infections virales ainsi qu’une partie médicale avec une salle de rééducation, un cabinet médical et une salle de soins. Il y a aussi une cuisine et une salle à manger avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin.

Au premier étage, il y a plus de chambres et une section avec des appartements pour les employés. Les gens qui s’occupent des sans-abri vivent ici ensemble. Ils disposent d’un salon commun avec une kitchenette et de quelques chambres, chacune avec une salle de bain privée. Il y a deux grandes terrasses ensoleillées avec vue sur le jardin encadrées par de grandes découpes dans la façade. L’intérieur est lumineux et propre. Il y a une paix. Il y a une ventilation qui fonctionne. Tels sont les avantages du bâtiment remarqués par les habitants qui, il n’y a pas si longtemps, vivaient sur des lits superposés dans des pièces surpeuplées situées au sous-sol et dotées de minuscules fenêtres laissant à peine passer la lumière.

Axonométrique

Les locaux techniques et de service sont situés au sous-sol. Il y a une buanderie et une salle de séchage et un rangement spacieux. En quittant le refuge, chaque résident reçoit un colis spécial contenant généralement deux ensembles de vêtements, des chaussures et une tasse. Au sous-sol, il y a une place pour tous les chaussures et vêtements collectés auprès des donateurs mais aussi des produits d’entretien et de cosmétiques, des valises, des fauteuils roulants, des béquilles et autres équipements médicaux.

L’intérieur. Les intérieurs sont remplis de lumière du jour et de couleurs vives. Le design est modeste et peu coûteux. Les murs sont blancs donc peuvent être facilement repeints. Les sols et les portes sont de couleurs contrastées pour rendre le lieu sûr pour les personnes âgées et celles ayant des problèmes de vision. De plus, l’agencement de l’espace est clair, il est donc impossible de se perdre. Le salon est décoré d’une peinture murale peinte par Marcin Czaja et Anna Wardęga-Czaja. Il a réalisé une grande peinture murale colorée dans la maison pour sans-abri de Jankowice, mais ici, il a créé un motif végétal très calme et organique. Il combine les couleurs utilisées à l’intérieur, qui s’éclairent subtilement vers le haut. La cour intérieure avec une balustrade ajourée au premier étage nous donne une impression d’espace et de contrôle à la fois. On peut observer sereinement la vie au rez-de-chaussée, on peut discuter avec ceux d’en bas ou garder ses distances si besoin est. Le plafond, ou plutôt sa structure, s’est également révélé être une solution intéressante. Pour minimiser les coûts de construction du toit, nous avons utilisé des poutres en béton précontraint remplies de panneaux de particules préfabriqués. Le résultat est un toit léger avec une structure intéressante et…