TAIPEI: Une joint-venture entre l’assembleur Apple Inc Foxconn et le constructeur automobile taïwanais Yulon Motor Co Ltd vise à déployer son premier bus de véhicule électrique (EV) en octobre, a déclaré une source au courant de la situation.

La source a déclaré que le bus EV qui serait déployé en octobre serait un prototype.

Yulon a renvoyé des questions à Foxconn, qui a refusé de commenter.

Foxconn a intensifié son intérêt pour les véhicules électriques au cours de la dernière année environ, en annonçant des accords avec le fabricant chinois de véhicules électriques Byton et le constructeur automobile chinois Zhejiang Geely Holding Group.

Foxconn vise à fournir des composants ou des services à 10% des véhicules électriques du monde d’ici 2025 à 2027, et a été en pourparlers avec plusieurs constructeurs automobiles pour une coopération future, a déclaré le président Liu Young-way en octobre.

Foxconn, officiellement Hon Hai Precision Industry Co Ltd, a annoncé sa joint-venture avec Yulon en février dernier, Foxconn investissant 7,9 milliards de dollars T (282,49 millions de dollars) et Yulon 7,6 milliards de dollars.

(1 USD = 27,9660 dollars de Taïwan)