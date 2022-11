Foxconn investit pour stimuler la production de véhicules électriques

Démarrage de camions électriques en difficulté Moteurs Lordstown prévoit toujours de livrer les premiers exemplaires de sa camionnette Endurance avant la fin de l’année, a annoncé mardi la société, au lendemain de l’annonce d’un nouvel investissement du sous-traitant taïwanais Foxconn.

Lordstown a déclaré qu’il construisait actuellement l’Endurance à “un rythme très lent” pendant qu’il travaillait à la construction de sa chaîne de montage et attendait l’approbation réglementaire finale pour vendre les camions. L’entreprise prévoit maintenant de construire environ 30 camionnettes à vendre d’ici la fin de l’année et de terminer le reste du premier lot de 500 camions d’ici la fin juin 2023.

Lordstown a déclaré fin septembre qu’il espérait construire 50 camions d’ici la fin de l’année. À ce jour, il a réalisé 12 camions.

Les actions de Lordstown ont augmenté de plus de 15% dans les échanges avant commercialisation mardi.

La société a déclaré lundi soir que Foxconn, qui détient déjà une participation dans Lordstown et a acheté son usine de l’Ohio pour 230 millions de dollars en mai, investira 170 millions de dollars supplémentaires en trois phases, les premiers 52,7 millions de dollars étant dus plus tard ce mois-ci. Une fois ces investissements réalisés, Foxconn détiendra environ 18 % de Lordstown et aura le droit de désigner deux membres de son conseil d’administration.

Lordstown a déclaré qu’il utiliserait une partie de cet investissement pour développer un nouveau véhicule avec Foxconn. Les sociétés avaient précédemment annoncé une coentreprise pour développer un nouveau modèle; le nouveau financement remplace cette coentreprise.

L’investissement permet de remédier à un manque de capital qui a entravé les efforts de Lordstown pour mettre l’Endurance en production.

Lordstown avait précédemment déclaré aux investisseurs que son premier lot de camionnettes Endurance serait limité à un maximum de 500 véhicules, car le coût de construction d’une camionnette est actuellement « sensiblement plus élevé » que le prix de vente prévu de la société. Des investissements supplémentaires dans l’outillage de fabrication réduiraient les coûts, mais le PDG Edward Hightower a reporté ces investissements pour préserver les liquidités.

Lordstown a déclaré mardi qu’il recherchait activement un partenaire constructeur automobile pour aider à augmenter la production de l’Endurance.

Les mises à jour sont intervenues dans le cadre du rapport sur les résultats du troisième trimestre de Lordstown. Lordstown, qui n’enregistre pas encore de revenus, a enregistré une perte nette de 154,4 millions de dollars, ou 73 cents par action, dont près de 75 millions de dollars de charges comptables hors trésorerie.

La société disposait de 204 millions de dollars de liquidités restantes à la fin du trimestre.

Correction : Cette histoire a été corrigée pour supprimer une description incorrecte d’une charge comptable hors trésorerie de près de 75 millions de dollars signalée par Lordstown au cours de son troisième trimestre.