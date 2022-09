Plus tôt dans la journée, Foxconn et Vedanta Resources ont signé un protocole d’accord avec l’État indien du Gujarat pour la construction d’usines de production de semi-conducteurs et d’écrans. L’accord est évalué à 1,54 lakh crore INR (19,5 milliards de dollars) et est considéré comme le plus grand projet d’investissement dans un État indien à ce jour.

Cérémonie de signature du protocole d’accord du groupe Vedanta-Foxconn

On estime qu’il créera plus de 100 000 emplois près de la ville d’Ahmedabad d’ici deux ans. Cette décision devrait donner à l’Inde un “accès transparent” aux composants de chipset et d’affichage. Vedanta Resources – la plus grande société minière en Inde couvre la configuration des sites de fabrication d’écrans et de chipsets tandis que Foxconn servira de partenaire technique.

La source