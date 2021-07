Foxconn dit que l’usine d’iPhone n’est pas touchée

GUANGZHOU, Chine – Le fabricant d’électronique taïwanais Foxconn a déclaré mercredi que son usine de Zhengzhou – connue comme la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde – n’avait pas été touchée par les inondations majeures dans la ville.

Zhengzhou, dans la province centrale du Henan en Chine, a été frappée par des pluies torrentielles. Les autorités ont déclaré qu’il avait plu plus en une heure mardi qu’il ne le ferait normalement en un mois moyen.

Le résultat a été d’intenses inondations dans la ville de plus de 10 millions de personnes. Plus de 100 000 personnes ont été relogées en lieu sûr et 12 personnes sont décédées, selon les médias officiels.

Zhengzhou, un important centre industriel, abrite une importante usine dirigée par Hon Hai Precision Industry, également connue sous le nom de Foxconn. Il s’agit de la plus grande usine d’assemblage d’iPhone d’Apple au monde. Foxconn a déclaré que ses opérations n’avaient pas été affectées par les inondations.

Foxconn a déclaré à CNBC qu’il avait « activé un plan d’intervention d’urgence pour les mesures de contrôle des inondations à cet endroit ».

« Nous pouvons confirmer qu’il n’y a eu aucun impact direct sur nos installations à cet endroit à ce jour et nous surveillons de près la situation et fournirons des mises à jour le cas échéant », a ajouté un porte-parole de la société.

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.