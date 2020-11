Foxconn déménage des chaînes de montage d’iPad et de MacBook en dehors de la Chine

Apple a toujours essayé de diversifier sa production entre différents sous-traitants, mais Foxconn est resté son partenaire clé au fil des ans. Et pour la première fois, Foxconn envisage de traiter certaines des commandes d’iPad et de MacBook en dehors de la Chine.

Selon une source interne, le fabricant souhaite construire une nouvelle chaîne de montage au Vietnam pour construire des iPad et des MacBook. La chaîne d’assemblage démarrera la production au premier semestre 2021 et sera située dans la province de Bac Giang, au nord-est du Vietnam. Apparemment, Apple a demandé à Foxconn de réduire sa dépendance à l’égard de la Chine dans un contexte de tension croissante et de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Bien que Foxconn n’ait fait aucun commentaire sur la question car il n’est pas autorisé à le faire, il existe déjà une filiale appelée FuKang Technology Co Ltd pour 270 millions de dollars et sera utilisée pour développer son expansion vietnamienne.

La source