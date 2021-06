FOXCLUES récompense les 100 meilleurs auteurs avec le India Prime Authors Award | Nouvelles des gens

New Delhi : l’une des principales organisations de recherche et de marketing en Inde, Foxclues a organisé avec succès le ‘Prix ​​Inde Prime 100 Auteurs‘ et honoré les meilleurs auteurs de distinctions prestigieuses. L’organisation se préoccupe principalement de l’efficacité des ressources, de la recherche statistiquement mesurée et de la mise en œuvre d’idées avec le marché cible.

Pour ses efforts, la société a fait l’actualité car elle a fait un excellent travail en reconnaissant les auteurs de différents genres pour leurs contributions exceptionnelles à la société à leur manière littéraire. L’événement a été jugé par des hauts fonctionnaires du Secrétariat des affaires éducatives. Bien que le monde soit dans l’emprise de la pandémie mondiale, l’organisation n’a pas laissé de telles circonstances être un obstacle et a en fait choisi cette période comme une occasion sélective de répandre l’espoir parmi les gens et de les encourager pour leurs grandes actions.

De nombreux auteurs, écrivains, poètes, chercheurs et journalistes talentueux et méritants se sont distingués grâce à ces récompenses. Certains des noms éminents comprenaient Biswaroop Mitra, Pratiksha Pradeep Ghodke, Pausali Mukherjee, Sougat Nayak, MA Murtoza, Manoj Dathan M, Sujit Kumar Mishra, Himanshuwar Thakur, Chaitanya Yechuri, Nitin Goplani, Nitin Kalal, Pratik Asram Meshmita Khandahandas, Bendangsashi Walling, Mohd Azam, Anantinee Mishra, Nandini Viswanathan, Milind Tulshiram Kadam, Nikhil Govil, Kushal Chakraborty, Sankalp Pradeep Shukla, Jina Sarma, CA Sumit Menaria, Dr Francis D’Costa, Manisha Koushik, Manisha Koushil « , Dipak Kumarik » « , Vijay Singh Rajput, Arun Dev Narayan, Bimal Tiwari « Atmbodh », Ankita Sarkar,

Raghav Chauhan, Shweta Maheshwari, Dr Kamal Shah, Dr Abdul Salam Khan, Vinod Kumar Vicky, Dr Manas Ranjan Behera, Senorita Joyce, Dr Neetu Faujdar et Tanu Singh.

Dr Rohitas Deshmukh, Devanshu Tripathi, Shriya Sarangi, Dr Priya Verma, Kumar Nishant, Abhishek Kumar Anmol, Sonal Singh, Pratik Ravindra Khandagale, Rekha Bhagtani, Dr Siva Prasad Panda, M. Tanuj Joshi, Atul Bansal, Hemant Agarhamma, F , Pawan Kumar Verma, Dr Anuj Garg, Srinivasan Gopalan, Auteur B. Talekar, SagarSarbajit Chowdhury, Jaymin Shah, Parismita Baruah, Ajay Menon A, Aasim Shah, Dhruthik Shankar, Ch Siddharth Nanda, Filza Maryam et Rahul Pradhan étaient importants membres qui ont honoré l’événement.

Le jeune entrepreneur célèbre, auteur et philosophe indien Mrinal KJ a déclaré qu’il existe de nombreuses personnes talentueuses qui n’ont tout simplement pas la possibilité de faire leurs preuves. Il a déclaré : « Nous accueillons, encourageons et honorons les écrivains et chercheurs assidus et exceptionnels qui ont inspiré, motivé et sauvé beaucoup de gens pendant diverses périodes creuses. Pour suivre leur bon travail et leur faire savoir que les efforts ne sont jamais vains et qu’ils illuminent la vie des autres, nous avons fait cet effort pour les honorer et leur faire savoir à quel point leurs efforts sont importants pour nous. Il a donné une note spéciale aux chercheurs en mentionnant qu’il faut beaucoup de travail pour résumer et analyser un sujet spécifique et voir autant de chercheurs ayant effectué plusieurs recherches est incroyable.

Parmi les lauréats figuraient également Sagar Kasare, Prabin Sharma, T Vijayarajan, Devesh Kumar Singh, Dr Amit Kumar Saraswat, Ankita Bhatia, Suraj Nautiyal, Sanya Tikraya, Padmini Dutta Sharma, Mehak Budhrani Kukreja, M. Dattatraya Wamanrao S Gawali, Pinky , Dr NVSurendra Babu, MS Daison Stallon, Gunjan Agarwal, Raghav Chauhan, Aashish Saihgul, Fawaz Jaleel, Dr Nisha Sharma, Prabin Sharma, Dr Nisha Sharma, Dr Neetu Faujdar, Dr Vinayak Singh Tomar, Subhash Chand Agrawal, Sarah You Ebrahim , Subhrasankar Das, Rohit Shetty, Vivek Kumar Bajaj et Devanshu Tripathi.

Toutes ces personnes ont été louables pour leurs travaux et leurs approches attentives en tant qu’écrivains, poètes, auteurs, journalistes et chercheurs louables dans leur domaine. Félicitant ces virtuoses pour leur contribution à la littérature, l’Indian Prime Authors Award leur a permis de s’implanter solidement dans leur domaine.

(Avertissement : contenu du bureau de la marque)