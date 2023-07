Fox Valley Orchestra donnera un concert à Aurora le 2 juillet – Shaw Local

Le coup d’envoi de deux concerts pop d’été, Fox Valley Orchestra interprétera « A Star-Spangled FVO » à 15 heures le dimanche 2 juillet à l’église luthérienne St. Mark, 27 S. Edgelawn Drive à Aurora.

Le public est invité. Le stationnement est gratuit.

Stephen Squires dirige le programme qui grésille avec des marches de Sousa, American Salute de Morton Gould, Armed Forces Medley, un « hommage à Satchmo » et des œuvres de compositeurs américains.

Seront inclus « American in Paris Suite » de Gershwin, « West Side Story » de Bernstein, les favoris de Leroy Anderson et l’arrangement émouvant « Ashokan Farewell » de Bob Cerulli, chanson thème de la mini-série de Ken Burns, « The Civil War ». ”

La série se poursuit avec « FVO at the Movies » à 15 h le dimanche 23 juillet, également à Saint-Marc.

En vedette, de la grande musique de grands compositeurs américains de certains des films les plus emblématiques du cinéma. Inclus seront « Raiders of the Lost Ark », « Star Wars », « Forrest Gump », « Pirates des Caraïbes », « Star Trek » et « ET ».

Les billets coûtent 26 $ pour les adultes, 18 $ pour les enfants de 8 ans et moins et 22 $ pour les étudiants et les aînés. Les billets sont disponibles à la porte et en ligne sur app.arts-people.com/index.php?Ticketing=OVF.

Pour plus d’informations, visitez foxvalleyorchestra.org.