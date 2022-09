Plusieurs rues du centre-ville de Genève seront fermées à la circulation tôt le dimanche 18 septembre pour accueillir le marathon annuel de Fox Valley.

Le marathon commence à Saint-Charles et se dirige vers le sud jusqu’à Genève, impactant les rues du centre-ville et les principales artères entre 7h00 et 9h00, notamment :

Route 31 – Roosevelt Street à St.Charles jusqu’à Third Street près du centre gouvernemental du comté de Kane

Rue Stevens – Route 31 jusqu’à la rue Richards

Rue Ford – Route 31 jusqu’à la sixième rue

Rue Richards – rues Stevens à Peyton

Rue Peyton – de la rue Richards à la route 31

State Street (Route 38) – Route 25 jusqu’à la Septième Rue

James Street – Route 31 jusqu’à Fifth Street;

Cinquième rue – rues James à Campbell

Campbell Street – Cinquième à troisième rues

Troisième rue – Rues Campbell à Fulton

Fulton Street – Troisième rue jusqu’à la route 31

Itinéraires de détour

Itinéraire 38 – L’itinéraire de déviation marqué pour les conducteurs locaux voyageant en direction est sur State Street tournera vers le sud sur Seventh Street, vers l’est sur Fulton Street, vers le sud sur Fourth Street, vers l’est sur South Street, vers le sud sur Third Street, vers le sud sur la Route 31, vers l’est sur Fabyan Parkway et vers le nord sur la route 25. Le trafic en direction ouest empruntera la même route en sens inverse.

Route 31 – L’itinéraire de déviation marqué pour les conducteurs locaux se dirigeant vers le sud sur la route 31 à St. Charles tournera vers l’ouest sur Roosevelt Street, vers le sud sur Third Street (St. Charles)/Anderson Boulevard (Geneva), vers l’est sur State Street, vers le sud sur Seventh Street , à l’est sur Fulton Street, au sud sur Fourth Street, à l’est sur South Street, au sud sur Third Street et au sud sur la route 31. Le trafic en direction du nord empruntera le même itinéraire en sens inverse.

Itinéraire alternatif – Les automobilistes qui souhaitent éviter les détours doivent emprunter la Route 25, Fabyan Parkway et Randall Road pour se déplacer dans le centre-ville de Genève. Les camions doivent utiliser cet itinéraire et éviter le centre-ville si possible.

De nombreux officiels du marathon et des policiers assureront le contrôle de la circulation, les automobilistes doivent donc faire preuve de prudence lorsqu’ils conduisent dans le centre-ville. Des officiels seront disponibles pour aider les résidents à se rendre à leur domicile et à en revenir s’ils habitent dans l’hippodrome désigné.

Pour plus d’informations sur la course, visitez www.foxvalleymarathon.com.