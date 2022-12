Fox Valley Festival Chorus interprétera «Christmas Classics» à Aurora le 11 décembre – Shaw Local

Le Fox Valley Festival Chorus (FVFC) donnera son concert de la saison d’automne à 15 h le dimanche 11 décembre à l’église luthérienne St. Mark, 27 S. Edgelawn Drive à Aurora.

“Christmas Classics” mettra en vedette les chansons de Noël classiques d’Irving Berlin, ainsi que des mélodies de vacances contemporaines et des sélections de la cantate de Noël de Daniel Pinkham avec le Fox Valley Festival Chorus Brass. Rejoignez-nous pour la musique des fêtes à son meilleur.

Le prix des billets est de 15 $ et peut être acheté auprès des membres de la chorale ou à la porte. Visite foxvalleyfc.org pour plus d’informations sur notre chœur et pour écouter les enregistrements passés.

Le Fox Valley Festival Chorus propose des divertissements musicaux dans la région de Fox Valley depuis 1950 et chante une grande variété de musiques allant du classique au pop lors de ses représentations. Nos membres représentent de nombreuses communautés dans les comtés de DuPage, Kane, Kendall et Will.