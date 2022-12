FOX Sports risque de perdre un public de football inconditionnel

La couverture de la Coupe du monde 2022 par FOX Sports a été mitigée. Bien que les États-Unis aient dépassé les attentes, la couverture de FOX a été si grand public et non conventionnelle qu’elle risque de perdre l’audience de football qui est à la base de leurs cotes d’écoute.

Les hôtes Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer discutent également de ces sujets, ainsi que de certains des hauts et des bas de la couverture de la Coupe du monde par FOX à ce jour. De plus, ils se penchent sur la façon dont la couverture de Telemundo et de la BBC se compare. Et il y a une discussion sur la politique embarrassante de FOX consistant à ignorer toute controverse même si elle se produit sur le terrain sous les yeux de FOX et des téléspectateurs.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

