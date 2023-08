FOX Sports révèle les commentateurs des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine

FOX Sports continue sa couverture de la Coupe du monde féminine depuis l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le géant de la diffusion a dévoilé sa liste complète de paires de commentateurs pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023.

Le réseau FOX Sports est actuellement le foyer anglophone du tournoi ici aux États-Unis. Telemundo, avec leurs réseaux frères, gère la diffusion en espagnol du concours.

Le trio de commentateurs de FOX Sports partagera les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine

John Strong, JP Dellacamera et Jacqui Oatley se partageront tous les six huitièmes de finale restants pour FOX Sports. Le Japon et l’Espagne ont déjà joué et remporté les deux premiers matches de la phase à élimination directe. Ces deux matchs se sont déroulés le samedi 5 août.

Dellacamera a été nommé commentateur play-by-play pour le match massif entre l’USWNT et la Suède. Il sera rejoint aux côtés de l’analyste Aly Wagner et de la journaliste secondaire Jenny Taft.

L’USWNT dans une situation difficile grâce à une performance bégaiement en phase de groupes

Les Américains font face à un test difficile avec la Suède après avoir dépassé de justesse la phase de groupes. Ils ont terminé deuxièmes du groupe E derrière les Pays-Bas. Bien que les Stars and Stripes soient les favoris pour remporter le tournoi, la Suède est actuellement classée troisième au monde par la FIFA. Dellacamera et Wagner travailleront également sur le match Australie-Danemark.

John Strong et Kyndra de St. Aubin couvriront le match Pays-Bas-Afrique du Sud, ainsi que la France contre le Maroc. Jacqui Oatley et Lori Lindsey appelleront ensuite le match Angleterre-Nigéria, ainsi que le match entre la Colombie et la Jamaïque.

Les huitièmes de finale restants se poursuivront tard le samedi 5 août et se poursuivront jusqu’au mardi 8 août. L’USWNT jouera son énorme match contre la Suède à 5 h (HE) le dimanche 6 août.

Commentateurs de FOX Sports pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine 2023 :

Pays-Bas vs Afrique du Sud – John Strong et Kyndra de St. Aubin

USWNT contre Suède – JP Dellacamera, Aly Wagner et Jenny Taft

Angleterre vs Nigeria – Jacqui Oatley et Lori Lindsey

Australie contre Danemark – JP Dellacamera et Aly Wagner

Colombie vs Jamaïque – Jacqui Oatley et Lori Lindsey

France vs Maroc – John Strong et Kyndra de St. Aubin

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto