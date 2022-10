FOX Sports présentera un flotteur de football américain dans la parade de Macy

L’édition 2022 du défilé du jour de Thanksgiving de Macy mettra en vedette un char de FOX Sports.

Flotteur de football américain à Macy’s Parade

Le char de FOX fera la promotion de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) lors de la Coupe du monde 2022, diffusée exclusivement en anglais sur le réseau sportif. Environ 20 millions de téléspectateurs regardent le défilé à la télévision. Par la suite, FOX Sports espère que le flotteur pourra aider à promouvoir sa couverture du tournoi. Mais aussi le match de Coupe du monde du Black Friday entre les États-Unis et l’Angleterre. Les dirigeants de FOX Sports sont convaincus que le match pourrait devenir l’un des matchs de football les plus regardés de l’histoire des États-Unis.

S’adressant à Sports Video Group, voici ce que le producteur exécutif de FOX Sports, David Neal, a déclaré:

« Nous mettons tout en œuvre. « Notre brillant [FOX Sports] L’équipe marketing dirigée par Robert Gottlieb a en fait réuni l’argent et acheté un char pour le défilé de Thanksgiving de Macy. Il y aura donc un flotteur de football américain qui passera par là.

Le moment du flotteur de FOX pour promouvoir l’équipe américaine pourrait finir par être idéal. En ce qui concerne le calendrier de la Coupe du monde, la parade de Thanksgiving de Macy vient après le match des États-Unis le 21 novembre contre le Pays de Galles et le match du 25 novembre contre l’Angleterre.

