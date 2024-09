FOX Sports précède la production du Super Bowl LIX avec des matchs alléchants de la saison régulière et les débuts officiels de Tom Brady sur le stand

Les notables techniques incluent les télécommandes 1st et 10 de G3DVu, la 10e saison avec GCV Encore

La roulette des diffuseurs du Super Bowl de la NFL a atterri sur FOX Sports, qui sera responsable de la production du Super Bowl LIX au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans le dimanche 9 février 2025. Avant le Big Game dans le Big Easy, le réseau présente une poignée de matchs de saison régulière de haut niveau qui exigeront que toutes leurs équipes soient à leur meilleur chaque semaine.

« Au fur et à mesure que la saison avance, nous examinerons nos sept équipes de production et d’exploitation pour décider où elles devraient se trouver », déclare Ted Kenney, directeur des opérations sur le terrain et techniques, FOX Sports« Le plus important pour nous, ce sont les fans, nous veillons donc à ce que nos équipes disposent de tous les outils pour que chaque diffusion ressemble à un match de haut niveau. »

Infrastructure hybride : le spectacle HDR 1080p exploite les 1er et 10e titres basés sur Tempe, Encore de Game Creek Video, qui représentent une décennie

En plus de l’arsenal habituel de caméras et autres appareils présents sur les matchs A, B et C de FOX Sports, les diffusions de la NFL sont complétées par la technologie 1st et 10 à distance de G3DVu. L’équipement physique sera installé sur place dans le complexe, mais le flux de travail sera exécuté depuis le FOX Media Center à Tempe, en Arizona.

« L’équipement doit être sur place en raison des exigences de la NFL en matière de rediffusion », explique Matt Battaglia, directeur de l’ingénierie à distance, FOX Sports« Dans les équipages A et B, nous disposons de systèmes optiques et de têtes améliorés et d’opérateurs sur place, et l’équipement de l’équipage C sera sur place mais sera commandé à distance. »

Cet aspect de la diffusion comporte deux défis : le produit à l’antenne doit être aussi précis que possible malgré l’opération hors site et l’équipe sur place de chaque lieu doit avoir une coordination en temps réel avec l’équipe hors site.

« Nous discutons constamment avec Tempe pour nous assurer que les couleurs et la transparence des graphiques sont correctes », explique Kenney. « Nous sommes très précis sur ce que nous faisons et comme G3DVu offre beaucoup, nous sommes extrêmement satisfaits d’eux. »

Dans le complexe, les matchs A du réseau seront produits via l’unité mobile Encore de Game Creek Video. Ces matchs seront acquis en 1080p HDR et convertis en 4K. Entrant dans sa 10e saison avec NFL sur FOXce sera également le troisième Super Bowl d’Encore en cinq ans après le Super Bowl LIV à Miami en 2020 et le Super Bowl LVII à Glendale, Arizona en 2023. D’autres jeux, notamment les jeux B et C, fonctionneront au sein des unités mobiles de NEP Group et de Mobile TV Group.

Un GOAT dans la cabine : l’équipe utilise les matchs de pré-saison comme répétitions générales pour Tom Brady

L’un des plus grands changements pour le NFL sur FOX n’est pas sur le terrain, mais dans les rangs des talents. Sept fois champion du Super Bowl et futur membre du Hall of Fame, Tom Bradyfera ses débuts en saison régulière en tant qu’analyste principal de jeu dans la cabine. Les matchs de pré-saison sont devenus des répétitions générales pour Brady, qui ont été utilisées pour créer une alchimie avec l’annonceur principal du jeu par jeu Kévin Burkhardt et d’avoir une idée de ce qu’est l’animation d’un match en direct, d’un point de vue auquel il n’est pas habitué. Du point de vue de la production, ces matchs étaient essentiels pour comprendre sa cadence et travailler sur le timing des éléments sur lesquels il pouvait commenter, mais d’un point de vue opérationnel, la plus grande courbe d’apprentissage de Brady a été de s’habituer aux angles de caméra qui lui étaient accessibles depuis son perchoir.

« Il s’agissait vraiment de le mettre à l’aise avec la technologie qui existe déjà », poursuit Battaglia.

Heureusement, Brady est connu depuis des années comme un planificateur méticuleux et passionné par les détails. Son illustre carrière de joueur peut être attribuée à son instinct de tueur et à son obsession de la victoire, mais elle peut aussi être attribuée au fait qu’il regarde des heures de films de match chaque semaine. Les fans auront droit à des informations privilégiées que seul le meilleur quart-arrière de tous les temps peut offrir, et Kenney est impatient que les téléspectateurs entendent cette information.

« J’ai hâte d’entendre ses histoires », ajoute Kenney. « J’imagine qu’il va nous en raconter certaines que nous n’avons jamais entendues auparavant et qui sont liées à ce qu’il voit sur le terrain. »

Matchs phares : match revanche du Super Bowl LVIII, match annuel de Thanksgiving, point fort du programme de cette année

L’un des défis auxquels sont confrontées les équipes d’exploitation de FOX Sports est de couvrir les plus grands matchs de l’année sur Le jeu américain de la semainece qui signifie également qu’ils doivent s’adapter au classement. Ne sachant pas comment les 30 équipes se comporteront, les équipages devront s’adapter à tout moment.

« Nous devrons voir où tout le monde se situe à l’approche des séries éliminatoires », déclare Battaglia. « Lorsque vous déplacez plusieurs équipes pendant un week-end et que vous ne recevez des missions que deux semaines avant, c’est un peu plus difficile pour nous. »

L’équipe de A Game sait au moins deux matchs où elle sera nécessaire avant le début de la saison : un en octobre et un en novembre. Le dimanche 20 octobre, les champions en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, se rendront dans la région de la baie de San Francisco pour affronter les 49ers de San Francisco lors de la semaine 7 pour une revanche du match pour le titre de l’année dernière. Le mois suivant, le jeudi 28 novembre, jour de Thanksgiving, aura lieu un match entre les adversaires de la NFC Est entre les Giants de New York et les Cowboys de Dallas à 16h30 HE.

Les yeux rivés sur la Nouvelle-Orléans : le compte à rebours de FOX Sports pour le Super Bowl LIX commence à Cleveland

Avant ces matchs à ne pas manquer, dont le plus important aura lieu en février pour clôturer la saison, FOX Sports débutera sa campagne avec le match entre les Cowboys de Dallas et les Browns de Cleveland au FirstEnergy Stadium le dimanche 8 septembre à 16h25 HE. Plus tard dans l’année, l’équipe des opérations devra faire face à un véritable test pour assurer une diffusion qui est devenue une tradition : Dimanche de FOX NFL spectacle en studio sur place depuis une installation militaire le week-end du Jour des anciens combattants. Le dimanche 10 novembre, l’équipe de Curt Menefee, Jimmie Johnson, Terry Bradshaw, membre du Temple de la renommée de la radiodiffusion sportive, Michael Strahan, Howie Longet Jay Glazer fera un reportage en direct depuis la base navale de San Diego, la deuxième plus grande base navale de navires de surface au monde.

« J’ai l’habitude d’intégrer des hits du jeu A dans le studio [in Los Angeles] « Nous avons décidé de nous déplacer chaque semaine, mais maintenant nous allons le rediriger vers le studio qui sera à San Diego », explique Battaglia. « Cela devient plus un casse-tête logistique, mais comme nous avons déjà produit ce spectacle à partir d’autres endroits auparavant, nous sommes devenus plutôt bons dans ce domaine. »

Battaglia travaille avec FOX Sports Vice-présidente principale, Production, Judy Boyd, pour cette activation du Veteran’s Day. Cette production permettra à l’équipe d’affiner ses compétences, mais en raison des inconnues de la saison de la NFL, le réseau pourrait ne pas avoir la chance de produire un match au Caesars Superdome si les Saints de la Nouvelle-Orléans ne sont pas dans la course aux séries éliminatoires.

« Nous aimerions beaucoup y organiser un spectacle et tester certains des éléments que nous aimerions mettre en place pour le Super Bowl, mais techniquement, nous n’avons pas de match prévu là-bas », ajoute Battaglia. « Si nous n’avons pas l’occasion d’y aller, nous connaissons le stade des saisons précédentes. »

Même si l’équipe n’aura peut-être pas la chance de produire un match de saison régulière dans cette salle, FOX Sports a effectué des visites initiales sur place et se prépare constamment pour la diffusion finale de la saison de la NFL à la Nouvelle-Orléans.

« Nous avons étudié l’emplacement des caméras et notre objectif n’est pas d’ajouter une caméra pour le plaisir d’en ajouter une, mais d’en utiliser une pour améliorer le jeu », explique Kenney. « Chaque stade offre des angles différents, mais il s’agit de déterminer quels angles nous pouvons ajouter pour améliorer l’audience. »