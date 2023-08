FOX Sports lance le podcast « Bear Bets » avec Chris « The Bear » Fallica

Chris « The Bear » Fallica, expert renommé du jeu, partagera son expertise et ses idées dans un nouveau podcast.

FOX Sports et Big Noon Kickoff lanceront jeudi « Bear Bets : un podcast de jeu FOX Sports » pour les fans de paris sportifs.

« Bear Bets » est animé par le producteur et diffuseur de télévision de longue date « The Bear » aux côtés de l’analyste de paris FOX Sports Geoff Schwartz, ancien joueur de ligne offensive de la NFL.

« Bear Bets » est une toute nouvelle émission numérique et série de podcasts. Un nouveau podcast sera disponible chaque jeudi, avec des podcasts spéciaux pour les épreuves de championnat.

« Nous sommes ravis de fournir à ‘Bear’ l’espace nécessaire pour partager des informations sur les jeux de hasard et des paris réels et réels avec les fans », a déclaré Michael Bucklin, vice-président principal du contenu numérique chez FOX Sports. « Pour nous, c’est ce qui rend ‘Bear’ si intéressant : ce ne sont pas des choix pour le plaisir des choix et ce n’est pas que de la craie, mais ce sont des paris de grande valeur sur ‘The Bear’ et ses amis de chat de groupe de jeu réels. font réellement. »

« Bear Bets » sera disponible sous forme vidéo sur l’application FOX Sports, FOXSports.com, les réseaux sociaux de FOX Sports sur YouTube, Facebook, X/Twitter, Instagram, TikTok & Threads, et en audio uniquement sur Pomme, Spotify et partout où les podcasts sont téléchargés.

À partir de la semaine prochaine, des épisodes axés sur le football universitaire seront diffusés le jeudi et présentés par Big Noon Kickoff, avec un épisode sur le thème de la NFL le vendredi.

Fallica, qui a rejoint FOX Sports cette année, occupe divers rôles sur le réseau en tant que personnalité à l’antenne, experte en paris sportifs et rédactrice pour FOXSports.com. Fallica servira d’expert en paris sportifs lors de l’émission Big Noon Kickoff de FOX, diffusée à 10 h HE le samedi.

Avant de rejoindre FOX Sports, Fallica a passé près de 30 ans chez ESPN, notamment en tant que productrice de recherche et personnalité à l’antenne pour College GameDay.

Schwartz ajoute le point de vue d’un ancien joueur issu de ses huit saisons en tant que joueur de ligne offensive dans la NFL passées avec cinq équipes différentes. Dans les rangs universitaires, il a débuté au poste de bloqueur droit pour l’Université de l’Oregon pendant trois saisons et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-Pac-12 lors de sa dernière année.

& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;