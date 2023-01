FOX Sports annonce le calendrier de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

FOX Sports détient les droits de diffusion de la prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Nous connaissons maintenant les détails de la manière dont la chaîne prévoit de diffuser le tournoi.

C’est un film spécial pour le public américain. Pour la première fois, une équipe MLS est le représentant de la CONCACAF. Les Sounders de Seattle ont remporté la Ligue des champions de la CONCACAF face aux Pumas UNAM. Maintenant, Seattle a la chance de jouer contre le Real Madrid. Tout ce qu’il a à faire est de battre le vainqueur de l’équipe égyptienne d’Al Ahly et d’Auckland City de Nouvelle-Zélande.

Aucune équipe hors d’Europe ou d’Amérique du Sud n’a jamais remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. De plus, les équipes européennes sont sur une séquence de victoires depuis neuf tournois.

FOX a annoncé que tous les jeux sera disponible sur les deux FS2 et FOX Deportes.

De plus, il a ajouté que le jeu FOX Deportes aura 30 minutes de couverture d’avant-match et d’après-match pour chacun des sept matchs du tournoi miniature. Les équipages play-by-play de FOX Deportes sont titrés par les commentateurs John Laguna et Alejandro Luna. Les analystes des jeux sont Claudio Suarez, Martin “Pulpo” Zuniga et Alvaro Izquierdo.

Calendrier de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA sur FOX Sports

Mercredi – 1er février

14 h HE (M1) – Al Ahly (EGY) contre Auckland City (NZL)

Samedi – 2 février

9 h 30 HE (M3) – Wydad AC (MAR) contre Al Hilal (Arabie Saoudite)

Midi HE (M2) – Seattle Sounders contre Vainqueur M1

Mardi – 7 février

14 h HE – Flamengo contre le gagnant M3

Mercredi – 8 février

14 h HE – Real Madrid contre Vainqueur M2

Samedi – 11 février

10 h 30 HE (Match pour la troisième place) – Équipes à déterminer

14 h HE (Final) – Équipes à déterminer

PHOTO : IMAGO / Sébastien Frej