FOX Sports acquiert les droits MLS TV, selon un rapport

FOX Sports a acquis les droits MLS TV à partir de la saison 2023, selon le New York Post.

Le journaliste Andrew Marchand dit qu’ESPN ne diffusera plus les matchs de la MLS. Au lieu de cela, FOX Sports a renouvelé son accord avec la Major League Soccer et devrait diffuser un certain nombre de matchs à la télévision chaque année. Plus tôt cette année, FOX Sports aurait offert à la MLS 7 millions de dollars par saison pour les droits TV.

Avec chaque jeu MLS diffusé exclusivement via le Season Pass MLS d’Apple de 2023 à 2032, l’accord de FOX avec MLS est intéressant. En grande partie, cela aidera la MLS à continuer d’être présentée à la télévision.

Malgré l’accord MLS-FOX, la ligue nationale se retrouvera avec moins de matchs à la télévision auparavant depuis la sortie d’ESPN. Pendant ce temps, les droits en espagnol sont en suspens avec TelevisaUnivision pas pressé de signer un accord, voire pas du tout.

L’accord de la MLS avec Apple n’a pas incité FOX ou ESPN

En juin 2022, lorsque l’accord de la Major League Soccer avec Apple a été annoncé, il n’a donné qu’ESPN et FOX Sports très peu incités à enchérir sur les droits MLS TV. Après tout, pourquoi diffuser à la télévision des jeux MLS non exclusifs qui aident indirectement à vendre des abonnements au MLS Season Pass d’Apple ?

Le New York Post résume le mieux :

«Des sources ont déclaré que la MLS avait eu une impasse avec FOX et ESPN. Les deux réseaux ont hésité à payer beaucoup pour les jeux. Dans l’appel d’offres initial, aucun des réseaux n’était proche du prix par rapport à la garantie d’Apple de 250 millions de dollars par saison. ESPN s’est finalement retiré des négociations, laissant FOX comme seul soumissionnaire et prêt à prendre la programmation.

Maintenant, avec ESPN apparemment sorti et FOX pour la MLS, il y a un autre problème face à la Major League Soccer. C’est-à-dire les mauvais chiffres d’écoute de la télévision MLS de FOX Sports. En 2022, les jeux MLS sur FOX, FS1 et FOX Deportes ont diminué de 6 % par rapport à l’année précédente. L’audience était en moyenne de 198 000 par match.

Compte tenu de la couverture décevante de FOX sur la Coupe du monde 2022, la MLS et FOX ont beaucoup de travail avant la saison 2023.

Cependant, il est tout à fait possible que FOX Sports soit un bienfaiteur involontaire du nouvel accord, en particulier si la MLS signe quelqu’un comme Lionel Messi. Cette seule signature entraînerait une aubaine majeure pour les audiences télévisées.