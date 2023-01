FOX Sports acquiert les droits de la Coupe de France aux États-Unis

Quelques semaines seulement après que FOX Sports a signé un accord pour diffuser des matchs de la MLS pendant les quatre prochaines années, FOX a signé un autre accord sur les droits de football. Cette fois, FOX Sports a acquis les droits de la Coupe de France aux États-Unis pour proposer aux téléspectateurs les matchs de la Coupe de France.

Les droits de la Coupe de France sont commercialisés par la Fédération française de football (FFF). Il s’agit d’un accord de droits distinct pour la Ligue 1 française, qui est dirigée par la LFP (Ligue de Football Professionnel).

En Coupe de France, la compétition est ouverte à tous les clubs de football français. Pour la saison 2022/23, la compétition de coupe comptait plus de 7 000 clubs en compétition à travers tous les tours de qualification. Les 16es de finale débutent le 6 janvier (voir le calendrier de la Coupe de France pour plus de détails).

Où les matchs de FOX Sports Coupe de France seront diffusés

Les fans de football intéressés à regarder les matchs de la Coupe de France en trouveront beaucoup sur plusieurs chaînes FOX. La plupart des matchs télévisés sont diffusés sur FOX Soccer Plus, suivis d’un plus petit nombre sur FS2. Pour les huitièmes de finale plus tard cette semaine, aucun des jeux n’est sur FS1 ou FOX.

Néanmoins, c’est une opportunité pour les fans de football de voir des géants comme le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille affronter des équipes plus petites. Par exemple, le PSG part jouer contre le LB Châteauroux, une équipe du troisième niveau du football français. Le Hyères FC de quatrième division, quant à lui, affronte Marseille ce week-end.

De format similaire à la FA Cup anglaise, la Coupe de France a débuté en 1917. Il s’agit de la célèbre compétition de coupe à élimination directe en France qui s’étend sur toute la saison régulière.

Dès novembre, la FFF avait du mal à trouver un diffuseur en France intéressé par la diffusion de la compétition. Mais beIN SPORTS est venu à la rescousse en décembre pour continuer à diffuser des matchs à la télévision française jusqu’en 2026.

Auparavant, beIN SPORTS détenait les droits sur les matchs de la Coupe de France aux États-Unis, mais cet accord a été conclu fin 2022. Alors que FOX Sports commence à diffuser les matchs de la Coupe de France plus tard cette semaine, beIN SPORTS a toujours les droits sur la compétition pour les téléspectateurs. au Canada.

Photo : IMAGO / Panoramique