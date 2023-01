Fox Soul va lancer un nouveau talk-show “The Sharpton Sisters”

Al Sharpton doit être un fier papa cette semaine avec ses filles Ashley et Dominique qui lancent leur nouvelle série de discussions Les Sœurs Sharpton sur Fox Soul.

Chaque semaine, Dominique et Ashley Sharpton, filles du célèbre militant des droits civiques, le révérend Al Sharpton, s’assoiront avec un autre camarade progéniture de célébrités qui comprennent la bénédiction mitigée de grandir à la fois aux yeux du public et des médias sociaux.

«Beaucoup ne comprennent pas les bas qui accompagnent le fait de vivre sous les yeux du public, en particulier pour les femmes de couleur. Notre émission présentera des conversations puissantes avec les enfants de certains des noms les plus influents du monde, alors qu’ils partagent un aperçu de leur vie de femmes ordinaires avec des héritages extraordinaires à défendre », ont déclaré Dominique et Ashley Sharpton, co-animatrices de The Sharpton Sisters. . «Nous avons besoin de spectacles noirs plus positifs pour la jeune génération qui ne sont pas centrés sur les combats, les commérages ou la négativité. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer notre talk-série sur une plateforme Black positive comme FOX SOUL. ”

Le premier épisode démarre avec une introduction complète sur les sœurs Sharpton. Pendant cette demi-heure, Dominique et Ashley s’assoient avec leur père pour parler de leur enfance et de ce qu’Al pense vraiment de leur nouveau talk-show.

Découvrez un extrait exclusif du premier épisode ci-dessous:

C’est une belle histoire. Nous sommes vraiment impatients d’entendre d’autres enfants de célébrités s’asseoir avec Ashley et Dominique.

Les Sœurs Sharpton premières le 18 janvier et diffusées tous les mercredis à 21h00 (ET) / 18h00 (PT) exclusivement sur FOX SOUL.

À PROPOS DE DOMINIQUE SHARPTON

Fille aînée du révérend Al Sharpton, Dominique Sharpton est actrice, productrice et militante. Dominique a récemment joué dans la série de concours de télé-réalité estivale à succès Claim to Fame sur ABC Network, qui lui a valu un nouveau titre “The Domfather”. Elle est co-animatrice de l’émission de radio de son père, “Keeping it Real”, diffusée sur plus de 30 stations à travers le pays. En tant que directeur national des adhésions pour National Action Network, l’une des organisations de défense des droits civiques héritées du pays avec plus de 100 chapitres et 40 000 membres à travers le pays, Dominique Sharpton s’efforce d’activer et d’engager la prochaine génération d’activistes communautaires et d’avoir un impact sur le changement systémique à travers la communauté locale. développement. Elle produit également des événements culturels en direct pour activer et inspirer le changement.

À PROPOS D’ASHLEY SHARPTON

Fille cadette du révérend Al Sharpton, Ashley Sharpton est stratège, organisatrice, archiviste et responsable des médias sociaux pour le National Action Network, fondatrice/principale de Sharpton Entertainment LLC. Anciennement Harl3m Ink, Sharpton Entertainment est une société de divertissement boutique plus connue pour le Harlem Summer Showcase de Sharpton Entertainment mettant en vedette des artistes prometteurs comme Teyana Taylor, ASAP Ferg, Young B, Ron Browz et Nate White. En 2013, le révérend Sharpton a amené Ashley dans son équipe pour étendre ses médias sociaux personnels et sa présence sur les réseaux sociaux de l’émission de radio en semaine. Elle a également joué un rôle déterminant dans l’amélioration de l’empreinte numérique du National Action Network (NAN). Ces efforts lui ont permis de servir de commentatrice en direct sur les réseaux sociaux depuis la Maison Blanche lors des discours sur l’état de l’Union du président Obama en 2014, 2015 et 2016.