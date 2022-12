Fox signe un contrat de quatre ans pour diffuser la Major League Soccer

Fox continuera de diffuser les matchs de la Major League Soccer aux États-Unis dans le cadre d’un accord de quatre ans, mettant fin à la course d’ESPN et d’ABC, qui avaient diffusé des matchs depuis le lancement de la ligue en 1996.

MLS a également annoncé mardi des accords de télévision linéaire avec TSN et RDS au Canada et TelevisaUnivision.

MLS n’a choisi qu’un seul partenaire de télévision aux États-Unis en raison de son partenariat de 10 ans avec Apple qui débute la saison prochaine. L’accord de droits avec Apple, annoncé en juillet, permet aux fans de regarder chaque match sans coupures ni restrictions locales.

Le commissaire adjoint de la MLS, Gary Stevenson, a noté que les accords avec les médias, à commencer par Apple, avaient été construits avec une mentalité de diffusion en continu. La ligue a constaté que 83% de ses fans regardent des sports sur des appareils de streaming ou enregistrent la télévision au cours d’une semaine moyenne, contre 52% pour l’ensemble des téléspectateurs.

“L’idée de départ était de créer ce qui est principalement un package de streaming et d’ajouter à cela d’excellents accords linéaires avec des partenaires que nous connaissons bien. Nous sommes très satisfaits de ce que nous allons pouvoir offrir. Nous pensons que cela va être une excellente expérience pour les fans », a déclaré Stevenson.

Fox, TSN et RDS ont également des droits sur la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Fox Sports organisera au moins 34 matchs de saison régulière, huit matchs éliminatoires et le match de championnat de la Coupe MLS. Au moins 15 matchs de saison régulière seront diffusés sur Fox, le reste sur FS1. Tous les matchs de Fox et FS1 seront diffusés en espagnol sur Fox Deportes

L’accord comprend également 16 matchs de Coupe des Ligues sur FS1 jusqu’aux huitièmes de finale. À partir de la saison prochaine, la Coupe des Ligues sera une compétition estivale entre les équipes MLS et les clubs de la Liga MX. TelevisaUnivision diffusera 21 matches de Coupe des Ligues, dont la finale.

Stevenson a déclaré qu’il était également plus logique d’aller avec un partenaire linéaire aux États-Unis en raison du désir de la ligue d’avoir un calendrier plus rationalisé. La plupart des matches de la saison prochaine se joueront le samedi à 19h30 heure locale et certains le mercredi.

“Fox était le partenaire idéal. Ils avaient le calendrier parfait pour compléter ce que nous faisions avec Apple”, a déclaré Stevenson. “Nous sommes des fans personnels et professionnels d’ESPN et de Disney et admirons ce qu’ils ont fait pour cette ligue. Nous sommes toujours en pourparlers avec ESPN sur les moyens de travailler ensemble à l’avenir.”

ESPN a déclaré dans un communiqué qu’il n’était pas en mesure de parvenir à un nouvel accord avec la MLS. ESPN perd également les droits sur les matchs à domicile de la Fédération américaine de football, qui entame un contrat de huit ans en janvier avec Turner Sports. ESPN a des droits sur la Bundesliga allemande, la Liga espagnole, le championnat de deuxième division de la Ligue anglaise et l’Eredivisie néerlandaise.

“Nous sommes très satisfaits de la gamme exceptionnelle de propriétés de football sur nos plateformes, et nous continuerons à fournir une couverture des nouvelles et des informations sur la ligue via nos plateformes de médias linéaires, numériques et sociaux à la pointe de l’industrie”, a déclaré ESPN.

TSN et RDS disputeront en moyenne deux matchs par semaine au cours des 34 rondes de la saison, dont un par ronde impliquant une équipe canadienne. Il comprend également huit matchs éliminatoires, le championnat de la Coupe MLS et quelques matchs de la Coupe des ligues.

Apple sera le transporteur exclusif en anglais et en français des quarts de finale, des demi-finales et des finales de la Coupe de la Ligue. Ce sera également le seul transporteur mondial pour le All-Star Game.

Les diffuseurs linéaires utiliseront un flux de MLS alors que la ligue prend en charge la production pour la première fois. C’est similaire à la façon dont les ligues de football européennes font des affaires.

Les accords linéaires complètent le cadre des accords de droits de MLS après l’annonce d’Apple en juillet. Le Season Pass MLS sera disponible dans plus de 100 pays exclusivement via l’application Apple TV à partir de l’année prochaine.

Le Season Pass MLS sera lancé le 1er février, tandis que la saison 2023 débutera le 25 février avec une liste complète de matchs, dont le champion en titre LAFC face au LA Galaxy au Rose Bowl. LAFC a battu Philadelphie aux tirs au but pour son premier titre en MLS.

La MLS a l’intention d’annoncer le reste de son calendrier ce mois-ci.