Fox River Grove lance un nouveau site Web et un système de demande de service – Shaw Local

Le village de Fox River Grove a déployé un nouveau site Web et un nouveau système de demande de service, remplaçant ceux qui étaient en place depuis plus de neuf ans.

L’objectif était de faciliter la recherche de contenu et de garantir que le personnel puisse répondre plus rapidement et plus précisément aux demandes des résidents, a déclaré le village dans un communiqué de presse.

Une fonction de calendrier plus robuste permettra aux utilisateurs de classer par réunions ou événements et permettra également aux utilisateurs de choisir le type de notifications par e-mail qu’ils recevront, telles que les nouvelles du village, les alertes d’urgence, les ordres du jour des réunions du conseil d’administration ou les informations sur les événements.

Le changement central est l’accent mis sur la fonction de recherche, qui devrait faire un meilleur travail en dirigeant les utilisateurs exactement vers le contenu qu’ils recherchent, selon le communiqué.

Les résidents auront également la possibilité de vérifier l’avancement de leurs demandes jusqu’à ce que les problèmes soient résolus, et le personnel pourra communiquer directement avec le résident via la demande ouverte, en plus de fournir des mises à jour de statut au besoin.

Pour consulter le site Web mis à jour, rendez-vous sur foxrivergrove.org.