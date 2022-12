Fox River Grove compensera l’augmentation de l’impôt foncier en réduisant la surtaxe d’électricité – Shaw Local

Malgré une augmentation des impôts fonciers, les habitants de Fox River Grove devraient payer un peu moins d’impôts villageois l’année prochaine, ont déclaré des responsables du village.

Le conseil du village de Fox River Grove a approuvé une taxe foncière de près de 1,06 million de dollars, soit une augmentation d’environ 84 500 dollars, ou 8,6 %, par rapport à l’année dernière, mais a également réduit la surtaxe électrique de 40 %, selon un communiqué de presse.

Entre les deux taxes, le village s’attend à percevoir environ 4 000 $ de moins l’an prochain, selon le communiqué.

Selon l’administrateur du village Derek Soderholm et les documents du village, environ 40% des nouveaux dollars d’impôt foncier proviendront du district de financement par augmentation d’impôt près de la zone commerciale de Stone Hill et de l’intersection des routes 14 et 22 se terminant.

La fin du TIF signifie qu’au lieu que certaines de ces taxes foncières soient versées dans un pot spécial à utiliser pour le développement économique, elles iront plutôt aux divers organismes fiscaux comme le village et les districts scolaires.

Le prélèvement du village demande également le maximum autorisé en vertu du plafond fiscal de l’État qui limite le nombre de municipalités et d’autres organismes fiscaux locaux pouvant augmenter leurs prélèvements chaque année. Le plafond lie les augmentations à l’inflation ou à 5 %, selon la valeur la plus basse, et aux nouvelles constructions ajoutées aux rôles d’imposition.

L’augmentation inflationniste se traduit par environ 24,72 $ en taxes foncières supplémentaires pour une maison évaluée à 250 000 $, selon le communiqué. La facture fiscale totale pour cette maison est de 8 052 $, dont 494 $ vont au village.

Le communiqué note que si le village ne perçoit pas l’augmentation autorisée par le plafond, il perd ce revenu – plus les augmentations ultérieures de cette valeur – dans les années à venir.

“Nous savons que nos résidents et nos entreprises sont confrontés à certains des mêmes impacts de l’inflation que le Village subit dans l’ensemble de ses activités”, a déclaré le président du Village, Marc McLaughlin, dans le communiqué. “Notre conseil s’est engagé à trouver un moyen pour que les taxes du village restent stables, même si de nombreux coûts hors du contrôle du village continuent d’augmenter.”

Pour atteindre cet objectif, le conseil du village a voté pour réduire la surtaxe électrique de 40 %, ce qui réduira le montant qu’il perçoit dans cette taxe d’environ 53 000 $, selon le communiqué.

La taxe sur l’électricité paie les revenus du fonds général et les services généraux du village, a déclaré Soderholm.

Le montant d’impôts qu’un résident individuel paiera l’année prochaine dépend de la quantité d’électricité qu’il utilise et de la valeur imposable de sa propriété.

Le village prévoit toujours un budget équilibré pour 2023, qui n’a pas encore été fixé, a déclaré Soderholm, ajoutant qu’il y avait “des centaines de pièces mobiles”.