FOX rate une occasion de diversité à la Coupe du monde féminine

Si vous avez pu rester éveillé ou vous réveiller tôt pour regarder la Coupe du monde féminine, vous aurez vu la couverture FOX habituelle d’un tournoi majeur. D’une certaine manière, il n’y a pas de surprises. Vous savez ce que vous obtiendrez. Depuis l’acquisition des droits de la Coupe du monde féminine et masculine à partir de 2015, FOX a envoyé plusieurs des mêmes visages et voix pour couvrir les matchs.

Si la Coupe du monde féminine est une chance d’être un changement de paradigme, le diffuseur doit également jouer un rôle. Non seulement FOX devrait promouvoir davantage ses talents féminins, mais elle devrait aussi les mettre sur le devant de la scène. Par exemple, FOX a amené Heather O’Reilly, Karina LeBlanc et Kate Gill. Chacun d’eux a une expérience de jeu. Maintenant, ils ont juste besoin de l’expérience de diffusion pour certains des plus grands concours.

FOX devrait saisir l’opportunité d’une couverture plus diversifiée lors de la Coupe du monde féminine. Les visages habituels de Rob Stone, Alexi Lalas, Stu Holden, JP Dellacamera et John Strong sont au centre de la scène. Cependant, il s’agit d’une chance sans précédent de tirer parti de la popularité du football féminin, en particulier aux États-Unis. Avec déjà un nombre record de visionnages pour les matchs de la phase de groupes, FOX peut envoyer un message

Rompre avec la norme

Rob Stone et Alexi Lalas sont les pierres angulaires de la couverture du studio. JP Dellacamera et John Strong sont deux des noms les plus importants pour les tâches de jeu par jeu. Il en va de même pour Jenn Hildreth. Il y a aussi des noms familiers d’analystes. Par exemple, Kyndra de St. Aubin, Aly Wagner et Danielle Slaton ont joué le même rôle depuis cette Coupe du monde de 2015 au Canada.

La plupart des fans aux États-Unis se connecteront pour regarder la Coupe du monde féminine lorsque l’USWNT jouera. Non seulement les heures de coup d’envoi ont été quelque peu favorables à un public américain, mais c’est simplement là que réside l’intérêt aux États-Unis. L’analyste principal de la couverture en studio est Alexi Lalas.

Lalas, une figure polarisante dans les médias du football américain, a plus qu’assez d’expérience lorsqu’il s’agit de couvrir une Coupe du monde. Et, tant qu’il était joueur, mieux valait le remplacer par un analyste de football féminin de haut niveau. Il y a beaucoup de choix.

Certes, Lalas a passé plus de temps dans l’industrie de la radiodiffusion. De plus, c’est quelqu’un qui sait comment susciter l’interaction et l’implication des téléspectateurs. C’est pourquoi FOX de la couverture en studio. C’est une bonne analyse du manager de l’USWNT, Vlatko Andonovski. Cependant, Lloyd et Hingst ont joué avec ou contre certaines des stars sur le terrain. FOX peut, et devrait, être plus actif et promouvoir certains de ses talents féminins.

FOX peut se tourner vers les autres pour voir une couverture diversifiée de la Coupe du monde

Alors que FOX continue d’employer bon nombre des mêmes visages pour sa couverture en vedette, d’autres fournisseurs empruntent une nouvelle voie, celle d’un look plus diversifié pour la Coupe du monde féminine. Pour référence, Telemundo a annoncé la plus grande liste de commentatrices féminines de l’histoire des médias en langue espagnole.

« Pour nous, la Coupe du monde féminine est plus qu’un événement sportif mondial de premier plan – c’est une opportunité de contribuer à quelque chose de plus grand, et nous sommes fiers d’améliorer notre couverture avec des voix expérimentées et diverses », a déclaré Eli Velazquez, vice-président exécutif. des Sports, Telemundo.

Telemundo, avec une couverture disponible également sur Peacock, prospère toujours lorsqu’il s’agit de diffuser la Coupe du monde. Est-ce un affichage parfait de la diversité par rapport à sa couverture de la Coupe du monde masculine ? Non bien sûr que non. Le sensationnel Andrés Cantor est en tête d’affiche des devoirs play-by-play aux côtés de beaucoup de ceux qui étaient au Qatar pour la Coupe du monde. Par exemple, Sammy Sadovnik, Jorge Calvo et Copan Alvarez ont tous appelé des matchs pour le tournoi masculin.

Quoi qu’il en soit, Telemundo prend des mesures pour intégrer des noms plus diversifiés dans sa couverture. Pour être juste, les équipes de diffusion de trois personnes que Telemundo utilise rendent cela un peu plus facile. FOX utilise uniquement une voix play-by-play et un commentateur couleur. Par conséquent, FOX a juste moins d’options disponibles dans la cabine. FOX pourrait-il essayer quelque chose pour donner une opportunité à plus de gens ? Oui. C’est ce que FOX devrait faire. Il devrait prendre des risques et travailler pour être différent dans le monde de la diffusion plutôt que de revenir à ce qu’il a fait pendant près d’une décennie avec ces compétitions de haut niveau.

Par exemple, CBS n’hésite pas non plus à prendre des risques. Le diffuseur a récemment dévoilé Attacking Third, une équipe entièrement féminine qui se concentre sur le football féminin. CBS met ce programme sur le réseau CBS Sports Golazo, qui offre à CBS plus de liberté que FOX pendant une Coupe du monde. Bien que CBS n’ait pas le droit à une Coupe du monde, les femmes du panel font un travail phénoménal en parlant de la Coupe du monde féminine. Comparé à la couverture de FOX, Attacking Third est une option bien meilleure et plus intelligente.

Le talent de FOX peut faire de même s’il a les analystes disponibles pendant la Coupe du monde féminine.