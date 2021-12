Fox rapporte que Trump a encouragé le vaccin et le rappel : incroyablement, l’hôte dit que cela n’a pas d’importance

Il n’y a rien que Trump puisse faire pour le moment pour se racheter par rapport à COVID. Son refus de prendre la maladie au sérieux, malgré mieux connaître (surestimation, selon Woodward), le « shutdown » à moitié cuit qui a duré un peu plus de deux semaines (« Je veux que les belles églises ouvrent pour Pâques… »), et la vanité qui l’empêchaient de porter un masque ou d’exiger que d’autres portent un masque, tous, en eux-mêmes, ont fait des centaines de milliers de morts.

Il aime parler de l’opération Warp Speed. La vitesse de fonctionnement était bonne. Il a levé toutes sortes d’obstacles réglementaires. Chaque nation sur Terre a mené une opération similaire et les Britanniques ont gagné d’une semaine. Trump n’a pas proposé de plan de génie, peu importe à quel point il s’en attribue le mérite.

Lorsque le vaccin est devenu disponible, Trump était trop occupé à essayer de renverser une élection pour faire tout ce qui était en son pouvoir (imaginez Jimmy Carter dans la même situation) pour distribuer le vaccin au plus grand nombre d’Américains possible. Au moment où Trump a grimpé les escaliers d’Air Force One pour la dernière fois, c’était le problème de Biden.





Biden a établi des objectifs et les a doublés. Tout semblait parfait jusqu’à ce que le pays se heurte au mur de MAGA, qui semblait vouloir faire une déclaration politique autant qu’une déclaration anti-science. « Biden ne peut pas me dire quoi faire », puis roulez dans l’euphorie en regardant les libéraux perdre la tête sur le fait qu’ils refusent de se faire vacciner. Trump aurait pu réparer tout ça. Il aurait pu faire deux ou trois messages d’intérêt public : « Nous avons besoin du MAGAmouvement pour être plus fort que les démocrates, nous avons besoin de 100 % de vaccination… » Boum, au moins 75 % des électeurs de MAGA seraient vaxxés rien que pour cela.

Il ne l’a jamais fait.

Ainsi, il ne s’est pas racheté au cours du week-end lorsque, lors de ses discussions avec Bill O’Reilly, il a admis qu’il était vacciné et qu’il avait eu le rappel. Certains dans le sang de la foule.

Ce matin, Fox and Friends a couvert le fait que Trump encourageait les gens à être vaxés et boostés. Cela ne rachète en aucun cas Trump. On peut le dire ainsi, il vaut mieux qu’il l’ait fait que de ne pas l’avoir fait. Il a finalement fait un bon choix. C’est le plus loin qu’on puisse aller.

Comme d’habitude, la préoccupation de Fox and Friends était le « choix » et, étonnamment, co-hôte Carly Shimkus est venu avec l’un des arguments les plus absurdes jamais avancés à propos de quoi que ce soit, et Brian Kilmeade, dont les sensibilités sont fiables et contestées, a catégoriquement accepté.

Shimkus a dit :

« Si vous regardez la réalité de la situation, si quelqu’un n’est pas vacciné en ce moment, et qu’il regarde ses deux amis qui, entre eux trois, ont eu six vaccins contre le covid et ils l’ont toujours eu à cause d’Omicron, de façon réaliste que personne ne va pas se faire vacciner.

Kilmeade était juste là ; « Exactement! »

Comme on dit dans le sud en entendant quelque chose de ridicule; « Faire quoi maintenant ? » Une personne regarde ses deux amis qui sont trois fois vaxés, mais ils reçoivent quand même de l’Omicron, alors pourquoi quelqu’un voudrait-il se faire vacciner ?

Que diriez-vous de « Ne pas mourir ? »

La clé à propos des deux personnes qui se tiennent là avec Omicron est qu’elles se tiennent debout. Ils ne sont pas dans un hôpital avec un ventilateur avec le pasteur de la famille en train de prier à l’extérieur. Le gars qui se demande pourquoi il devrait se faire vacciner pourrait vouloir en tenir compte dans ses plans. Le fait que cela n’ait même pas été mentionné est aussi stupide que l’exemple lui-même, aussi irresponsable que l’approche de Trump envers COVID depuis le début.

Ils sont allés parler des nouveaux médicaments thérapeutiques sur le point de sortir, omettant de mentionner que les thérapeutiques ont aussi des effets secondaires (souvent bien pires), sont fabriquées par les mêmes sociétés qui fabriquent le vaccin, et, surtout par rapport au vaccin. , sont impies chers.

MAGA.