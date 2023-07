FOX publie le calendrier des commentateurs pour la Coupe du monde féminine 2023

Avec la Coupe du monde féminine ici, FOX a annoncé le calendrier des commentateurs et les appariements pour le tournoi 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un groupe de commentateurs talentueux et très expérimentés apporte des noms familiers à la télévision américaine. Beaucoup d’entre eux ont travaillé la Coupe du monde masculine avec FOX lors de Qatar 2022. D’autres sont reconnaissables pour leur travail avec la Major League Soccer ou la National Women’s Soccer League.

FOX amène cinq paires différentes pour couvrir la phase de groupes de la Coupe du monde féminine. Pour simplifier les choses, ces paires sont cohérentes pendant toute la durée de la phase de groupes. Les commentateurs play-by-play rapportent trois vestiges de la Coupe du monde masculine il y a huit mois. Ce sont John Strong, JP Dellacamera et Jacqui Oatley. Les deux voix qui rejoignent ce trio sont Jenn Hildreth et Kate Scott. Hildreth appelle les matchs de la Coupe du monde féminine depuis 2015.

Il y aura également une analyse des arbitres lors de chaque match. Mark Clattenburg ou le Dr Joe Machnik fourniront des explications et des analyses rapides sur demande.

Les 10 voix du jeu sont différentes de l’équipe de studio que FOX amène à Sydney. Mis en évidence par Carli Lloyd ou Heather O’Reilly, la couverture de FOX comprend plusieurs anciennes joueuses de la Coupe du monde féminine.

Regarder sur FOX

Au total, il y a 48 matchs de phase de groupes entre les 32 équipes participant à la Coupe du monde féminine 2023. FOX a déjà annoncé sur quelles chaînes ces jeux seront diffusés. Chaque concours est soit sur FOX ou FS1. Comme vous le remarquerez, le timing des jeux en fait une lutte pour les fans aux États-Unis ou dans le reste de l’hémisphère occidental. Quoi qu’il en soit, regarder les matchs est assez simple. Le programme des commentateurs suivant est entièrement disponible via Fubo ou d’autres services de streaming. Les jeux sur FOX sont également disponibles en direct.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Le calendrier des commentateurs FOX de la Coupe du monde féminine 2023

jeudi 20 juillet

3 heures du matin – Nouvelle-Zélande contre Norvège. – RENARD. — JP Dellacamera et Aly Wagner.

6 heures du matin – Australie contre République d’Irlande. – RENARD. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

22 h 30 – Nigeria vs Canada. – RENARD. — John Strong et Kyndra de Saint-Aubin.

vendredi 21 juillet

1 h du matin – Philippines contre Suisse. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

3 h 30 – Espagne contre Costa Rica. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

21h — Etats-Unis contre le Vietnam. – RENARD. — JP Dellacamera et Aly Wagner.

samedi 22 juillet

3 heures du matin – Zambie vs Japon. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

5 h 30 – Angleterre contre Haïti. – RENARD. — John Strong et Kyndra de Saint-Aubin.

08h00 – Danemark vs RP Chine. – RENARD. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

dimanche 23 juillet

1 h du matin – Suède contre Afrique du Sud. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

3 h 30 – Pays-Bas contre Portugal. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

06h00 – France vs Jamaïque. – RENARD. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

lundi 24 juillet

2 heures du matin – Italie contre Argentine. — FS1. — JP Dellacamera et Aly Wagner.

04h30 – Allemagne vs Maroc. — FS1. — John Strong et Kyndra de Saint-Aubin.

7 h – Brésil contre Panama. — FS1. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

22h00 – Colombie vs République de Corée. — FS1. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

mardi 25 juillet

1 h 30 – Nouvelle-Zélande contre Philippines. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

4 heures du matin – Suisse contre Norvège. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

mercredi 26 juillet

1 h du matin — Japon contre Costa Rica. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

03h30 – Espagne vs Zambie. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

8 h — Canada vs République d’Irlande. — FS1. — John Strong et Kyndra de Saint-Aubin.

21h — Etats-Unis contre les Pays-Bas. – RENARD. — JP Dellacamera et Aly Wagner.

jeudi 27 juillet

03h30 – Portugal vs Vietnam. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

06h00 – Australie vs Nigeria. — FS1. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

20 h – Argentine vs Afrique du Sud. — FS1. — JP Dellacamera et Aly Wagner.

vendredi 28 juillet

4 h 30 – Angleterre contre Danemark. — FS1. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

07h00 – RP Chine contre Haïti. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

samedi 29 juillet

3 h 30 – Suède contre Italie. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

06h00 – France vs Brésil. – RENARD. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

8 h 30 – Panama vs Jamaïque. – RENARD. — John Strong et Kyndra de Saint-Aubin.

dimanche 30 juillet

00h30 – République de Corée vs Maroc. – RENARD. — John Strong et Kyndra de Saint-Aubin.

3 heures du matin – Suisse contre Nouvelle-Zélande. – RENARD. — JP Dellacamera et Aly Wagner.

3 heures du matin – Norvège contre Philippines. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

5 h 30 – Allemagne contre Colombie. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

lundi 31 juillet

3 heures du matin – Japon contre Espagne. – RENARD. — John Strong et Kyndra de Saint-Aubin.

3 heures du matin – Costa Rica vs Zambie. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

6 h – Canada vs Australie. – RENARD. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

06h00 – République d’Irlande vs Nigeria. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

mardi 1er août

03h00 – Portugal vs. Etats-Unis. – RENARD. — JP Dellacamera et Aly Wagner.

3 heures du matin – Vietnam vs Pays-Bas. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

06h00 – RP Chine contre Angleterre. – RENARD. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

6 heures du matin – Haïti contre le Danemark. — FS1. — John Strong et Kyndra de Saint-Aubin.

mercredi 2 août

3 heures du matin – Argentine vs Suède. – RENARD. — JP Dellacamera et Aly Wagner.

3 heures du matin – Afrique du Sud contre Italie. — FS1. —Kate Scott et Danielle Slaton.

06h00 — Panama vs France. – RENARD. —Jacqui Oatley et Lori Lindsey.

06h00 – Jamaïque vs Brésil. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.

jeudi 3 août

06h00 — République de Corée vs Allemagne. – RENARD. — John Strong et Kyndra de Saint-Aubin.

06h00 – Maroc contre Colombie. — FS1. — Jenn Hildreth et Warren Barton.