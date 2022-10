FOX présente la campagne marketing de l’USMNT pour la Coupe du monde

FOX Sports a fourni un aperçu intéressant des coulisses de sa campagne de marketing USMNT pour la Coupe du monde. Le tournage a eu lieu à Austin, au Texas, en juin. L’avant-première a donné à l’équipage l’occasion de prendre ensemble des photos et des vidéos de l’équipe nationale masculine des États-Unis.

De nombreux membres de l’équipe jouent dans différents pays du monde entier. En fait, seuls huit des 25 joueurs récemment appelés à l’USMNT exercent leur métier dans la Major League Soccer.

L’opportunité à Austin est venue à un moment où l’équipe était ensemble. En fait, cela faisait suite à une victoire contre la Grenade dans la Ligue des Nations, 5-0, le 10 juin.

Bien que FOX Sports ait eu la chance de rassembler toute l’équipe, le tournage approfondi a tout de même pris trois jours. Rod Chiabai, vice-président directeur du marketing hors antenne chez FOX Sports, a expliqué à quel point l’épreuve devait être rigoureuse.

FOX présente la campagne marketing de l’USMNT pour le Qatar 2022

“C’est une immense quantité de planification”, a déclaré Chiabai. “Vous devez couvrir vos bases et capturer tout ce dont vous pourriez avoir besoin, et parfois vous ne savez pas ce dont vous aurez besoin avant le fait.”

«Donc, vous voulez que ces gars-là soient dans toutes les positions et dans toutes les poses, regardant la caméra ou détournant le regard de la caméra. Vous ne voulez pas être deux semaines plus tard et dire ‘oh, j’aurais aimé avoir cette photo.’

Mark Ruberg, producteur pour le marketing FOX Sports, a expliqué l’objectif de ces campagnes.

“En tant que grand fan de football et quelqu’un dont la famille tourne autour de lui, nous voulons voir le sport se développer et c’est en quelque sorte notre chance de présenter au pays les histoires de ces joueurs, de se connecter avec eux et peut-être un enfant là-bas verra Weston McKennie ou Gio Reyna, écoutera leur histoire et dira “Je veux être comme lui un jour”. Je veux faire partie de l’équipe nationale. C’est aussi mon rêve. Et c’est pourquoi nous le faisons », a déclaré Ruberg.

Ruberg travaille sur ces campagnes de marketing avec l’USMNT depuis des années maintenant. Il était auparavant chargé de réaliser le tournage vidéo de la course de la Gold Cup CONCACAF 2021 de l’équipe. Lors d’un regard similaire derrière la caméra, le producteur a déclaré que son objectif était de faire en sorte que les gens arrêtent de changer de chaîne pour se concentrer sur le travail qu’il a aidé à créer.