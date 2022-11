Fox perd la bataille juridique pour acheter la participation de FanDuel à Flutter à une valorisation inférieure

L’application FanDuel Inc.

Renard a perdu une bataille juridique pour acheter une participation de 18,6% dans la société de paris sportifs FanDuel Group à sa société mère Battement à une valorisation réduite, selon une décision rendue vendredi par un arbitre new-yorkais.

Si Fox exerçait son option de prise de participation, ce serait à un prix d’au moins 3,72 milliards de dollars.

La décision met fin au procès de plus d’un an entre les deux sociétés concernant l’évaluation de FanDuel, qui est devenue l’une des principales plateformes de paris sportifs aux États-Unis aux côtés des services de DraftKings , Césars et MGM .

Le prix que Fox devrait payer est basé sur une évaluation de FanDuel de 20 milliards de dollars, selon la décision. Flutter, qui détient près de 95 % de FanDuel, a acquis une participation de 37,2 % dans la société en décembre 2021 pour une valorisation implicite de 11,2 milliards de dollars. Fox avait fait valoir que le prix devrait être basé sur ce seuil.

Fox a une option de 10 ans pour acquérir la participation, qui court jusqu’en décembre 2030. L’arbitre a décidé qu’il y aurait une indexation annuelle de 5 % sur son prix d’achat, ce qui signifie que le prix actuel d’un accord serait de 4,1 milliards de dollars.

“La décision d’aujourd’hui confirme la confiance que nous avions dans notre position sur cette question et fournit une certitude sur ce qu’il en coûterait à Fox pour investir dans cette entreprise, s’ils le souhaitaient”, a déclaré le PDG de Flutter, Peter Jackson, dans un communiqué.

Dans le cadre de la décision d’arbitrage, Flutter ne peut pas poursuivre une introduction en bourse pour FanDuel sans le consentement de Fox ou l’approbation de l’arbitre. Flutter avait auparavant envisagé de rendre public FanDuel, profitant du marché en plein essor des paris sportifs.

“Fox est satisfaite de l’issue équitable et favorable de l’arbitrage Flutter”, a déclaré la société dans un communiqué à la suite de la décision. “Fox n’a aucune obligation d’engager des capitaux dans cette opportunité à moins et jusqu’à ce qu’elle exerce l’option. Cette option sur une participation significative dans le leader américain des opérations de paris sportifs en ligne confirme l’énorme valeur que Fox a créée en tant que premier partenaire médiatique dans le Paysage des paris sportifs aux États-Unis.”

Les paris sportifs ont continué de croître aux États-Unis alors que de plus en plus d’États proposent des paris sportifs légaux en ligne – au 1er novembre, 33 États autorisent une certaine forme de paris sportifs, la Californie ayant deux mesures sur son bulletin de vote pour le légaliser.

Cela a également fait grimper les revenus. Les revenus des paris sportifs commerciaux à l’échelle nationale jusqu’en août étaient de 3,97 milliards de dollars, en hausse de près de 70 % d’une année sur l’autre, selon les données de l’American Gaming Association.

Mais cette croissance continue n’a pas profité à toutes les sociétés publiques de paris sportifs. L’action DraftKings a enregistré vendredi sa pire baisse jamais enregistrée après que la société ait annoncé une croissance mensuelle de la clientèle inférieure aux estimations, alors même qu’elle révisait à la hausse ses prévisions de revenus. DraftKings, qui a baissé de plus de 59 % depuis le début de l’année, est désormais évalué à un peu plus de 5 milliards de dollars.