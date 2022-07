FOX ouvre la campagne médiatique de la Coupe du monde avec Jon Hamm comme Père Noël

FOX a commencé sa campagne médiatique de la Coupe du monde avec une mégastar dans un nouveau rôle. Jon Hamm joue le Père Noël alors qu’il se rend compte que le plus grand événement sportif du monde survient pendant son “temps de briller”.

Si tout cela semble un peu bizarre, une grande partie de la Coupe du monde 2022 semble bizarre. Après tout, c’est la première fois dans l’histoire que la compétition quadriennale a lieu en dehors des mois d’été. La chaleur intense au Qatar pendant la période typique de juin à juillet a forcé le tournoi à interrompre le calendrier des clubs européens.

La campagne médiatique FOX embrasse ce changement, offrant en fait une certaine empathie envers les fans et le Père Noël. C’est une nouvelle expérience d’avoir la Coupe du monde, comme le décrit la vidéo, “la saison des fêtes”. Cela bouleverse certainement les plans du Père Noël, qui affronte désormais les plus grandes stars du football en novembre et décembre.

Jon Hamm joue dans la campagne médiatique de la Coupe du monde FOX

D’un point de vue purement vidéo, c’est un concept agréable. Le Père Noël, généralement le porte-parole métaphorique des vacances de décembre pour des millions de personnes à travers le monde, prend le pas sur des mortels comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. De plus, Jon Hamm est excellent dans presque tous les rôles qu’il assume.

De plus, cela ressemble à FOX se moquant du fait que la Coupe du monde n’a pas lieu en été. Le diffuseur peut faire ce qu’il veut pour apaiser la FIFA et appeler cela une grande Coupe du monde. Pourtant, tout le monde sait qu’il est entaché de controverses sur un large éventail de sujets. Le décalage horaire et la météo n’étant qu’un, c’est peut-être le plus facile à utiliser comme comédie dans la préparation de la Coupe du monde. Certes, il est plus favorable aux sponsors que de cibler l’un des autres points de discussion concernant la Coupe du monde.

Il sera intéressant et divertissant de voir ce que FOX peut faire avec Jon Hamm à la tête de sa campagne médiatique pour la Coupe du monde 2022 dans les semaines et les mois à venir.

PHOTO: @FOXSports sur Twitter