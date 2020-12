Siège social de Fox News en 2019. | Erik McGregor / LightRocket via Getty Images

Ils voudraient vous faire croire que la catastrophe humanitaire en cours est avant tout un problème économique qui affecte les propriétaires d’entreprises.

La couverture par Fox News du nombre record de cas de coronavirus aux États-Unis et des hospitalisations est un exemple frappant de la façon dont la programmation de «nouvelles» du réseau sert parfois de propagande adjacente aux informations pour la droite.

Selon le projet Covid Tracking, la moyenne sur sept jours des nouveaux cas de coronavirus, des hospitalisations et des décès est actuellement à des niveaux records, avec des décès dépassant 2000 par jour. Mais lundi et mardi, la couverture par Fox News de la catastrophe humanitaire en cours a glorifié la résistance aux mesures de santé publique que les responsables ont imposées dans l’espoir de ralentir la propagation.

«Il y a de nombreuses raisons de croire que les verrouillages peuvent avoir des effets négatifs», a déclaré Alex Berenson, contrarien de Covid-19 une entrevue de softball le mardi avec Salle de presse américaine l’hôte Sandra Smith.

Dans le même esprit, l’édition de lundi de En infériorité numérique a consacré un segment entier à un shérif de Californie qui dit qu’il n’appliquera pas les règlements de santé publique du gouverneur.

« Beaucoup de ces gouverneurs sont très concentrés sur l’utilisation de ce voyage de puissance qu’ils ont maintenant et de faire taire les gens sans leur donner de preuves réelles ou de science réelle pour le soutenir », a déclaré la contributrice de Fox News, Katie Pavlich.

Lundi Salle de presse américaine a présenté une interview amicale avec un avocat représentant un propriétaire de bar de Staten Island qui aurait agressé un agent qui tentait de faire appliquer les ordres de fermeture. Quelques heures plus tard, le présentateur Bill Hemmer a interviewé un «propriétaire de restaurant frustré» à Los Angles qui a dit: «Oui, les chiffres grimpent, mais nous savions que cela arriverait en hiver, non? … La solution qu’ils donnent est pire que le remède.

« Je pensais que vous étiez excellent juste en essayant de relayer votre histoire, votre message, » répondit Hemmer. (Le même propriétaire de restaurant a été interviewé mardi sur Fox News.)

Propagande adjacente aux informations pic.twitter.com/HzowJHPZ21 – Aaron Rupar (@atrupar) 7 décembre 2020

Gardez à l’esprit que tous ces exemples proviennent de la programmation de jour de Fox News, qui est censée se concentrer sur les nouvelles, au lieu du commentaire des animateurs aux heures de grande écoute Tucker Carlson, Sean Hannity et Laura Ingraham. Si quoi que ce soit, les émissions de commentaires ont été encore plus flagrantes – pour ne citer qu’un exemple, l’hôte Steve Hilton a déclaré dimanche: «Je veux voir une rébellion de verrouillage.»

Un point de données illustre le cadrage plus large de Fox News. Selon les transcriptions compilées par SnapStream, les «restrictions» des coronavirus ont été mentionnées à 28 reprises lors de la programmation du réseau lundi, tandis que les «hospitalisations» n’ont été mentionnées que huit fois. Et ce point d’accent était également impossible à manquer mardi.

Fox News continue de centrer sa couverture sur les coronavirus autour de la résistance aux mesures de santé publique pic.twitter.com/TFKFHhZTTZ – Aaron Rupar (@atrupar) 8 décembre 2020

Ironiquement, s’il y a un groupe qui devrait être particulièrement préoccupé par l’augmentation des cas de coronavirus, ce sont les téléspectateurs de Fox News, dont plus de 60% ont plus de 65 ans.Les responsables de la santé publique ont averti à plusieurs reprises que le risque d’effets indésirables augmentait avec l’âge.

Mais au lieu de faire la chose responsable et d’encourager les gens à suivre la science de la santé publique (sans parler du bon sens) en leur recommandant d’éviter les foules et de rester à la maison jusqu’à ce que la situation soit plus sous contrôle ou qu’un vaccin soit disponible, le message les téléspectateurs, c’est que le vrai problème, ce sont les réglementations qui nuisent aux propriétaires d’entreprise.

MO de Fox pour la couverture de covid-19: Ils notent les enregistrements, mais se concentrent sur les impacts commerciaux des « lockdowns … » https://t.co/DdZ3D6KbAo – Brian Stelter (@brianstelter) 8 décembre 2020

Cela ne veut pas dire que la douleur que ressentent actuellement les propriétaires d’entreprise et leurs employés devrait être ignorée. La situation économique est désastreuse, et certains économistes s’attendent à ce que les choses empirent à moins de l’approbation improbable d’une aide gouvernementale massive. Mais le problème sous-jacent est le coronavirus et le manque d’aide fédérale pour les personnes touchées, pas le fait que les gouvernements des États et locaux essaient de ralentir la propagation en décourageant les gens de passer du temps dans des endroits où ils sont à risque.

Vous vous souviendrez peut-être que Fox News a été largement critiqué au début de la pandémie pour avoir minimisé sa gravité et encouragé des remèdes miracles non prouvés et potentiellement dangereux. Les hôtes du réseau ne parlent peut-être pas autant de l’hydroxychloroquine ces jours-ci, mais leurs efforts pour utiliser la pandémie comme un gourdin pour posséder les libs sont tout aussi irresponsables.

Des études ont montré que les consommateurs d’une couverture médiatique trompeuse du coronavirus sont moins susceptibles de suivre les directives de santé publique. En présentant la pandémie comme étant principalement un problème économique causé par des politiques libérales au lieu d’un problème de santé publique causé par un nouveau virus (et exacerbé par une réponse fédérale à courte vue), Fox News met non seulement en danger ses téléspectateurs – il transforme un virus dangereux qui a maintenant tué près de 300 000 Américains dans un autre problème de guerre culturelle.