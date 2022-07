Fox News, une fois à la maison de Trump, l’ignore maintenant souvent

Une personne familière avec la pensée des Murdoch a déclaré qu’ils continuaient d’insister sur le fait que Fox News avait pris la bonne décision lorsque son bureau de décision prévoyait que Joseph R. Biden gagnerait l’Arizona juste après 23 heures le soir des élections – une décision qui a exaspéré M. Trump et a court-circuité sa tentative de déclarer prématurément la victoire. Cette personne a déclaré que Lachlan Murdoch avait décrit en privé l’appel du bureau de décision, qui est intervenu quelques jours avant que d’autres réseaux ne concluent que M. Trump avait perdu l’État, comme quelque chose que seul Fox “avait le courage et la science de faire”.

L’ancien président reste une force puissante dans la politique républicaine.

Certaines personnes ont reconnu que l’approche actuelle de Fox envers M. Trump pourrait être temporaire. Si M. Trump annonce qu’il se présente à la présidence, ou s’il est inculpé, il justifiera une plus grande couverture, ont-ils déclaré.

Un porte-parole de M. McConnell a refusé de commenter. Un porte-parole de la Fox Corporation a également refusé de commenter, tout comme une porte-parole de M. Trump.

La relation entre M. Trump et l’empire médiatique de Murdoch a longtemps été compliquée – un arrangement de convenance mutuelle et de méfiance qui a connu des hauts et des bas sensationnels depuis que M. Trump s’est exprimé pour la première fois sur les pages de potins du New York Post dans les années 1980.

Mais la querelle entre l’ancien président et le baron des médias qui a aidé à établir l’agenda du Parti républicain pendant des décennies se produit dans un paysage médiatique beaucoup plus vaste et plus fragmenté, car de nouvelles personnalités et plateformes rendent beaucoup plus difficile pour un seul média de changer le récit. . Les alliés de M. Trump dans les coins des médias conservateurs qui lui sont plus fidèles – y compris Breitbart, Newsmax et la radio parlée – saisissent déjà le virage à l’intérieur de Fox comme preuve d’une trahison.

M. Trump semble prêt à se battre. Il a fustigé “Fox & Friends” cette semaine sur son service de médias sociaux, Truth Social, pour être “terrible” et être “passé du” côté obscur “” après qu’un de ses hôtes eut mentionné que M. DeSantis avait battu M. Trump. dans deux sondages récents d’une hypothétique primaire républicaine de 2024. Puis, n’offrant aucune preuve, il a blâmé Paul Ryan, l’ancien président républicain de la Chambre, avec qui il s’est souvent heurté. M. Ryan siège au conseil d’administration de Fox Corporation.