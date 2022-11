FOX News tweete les avancées des États-Unis vers le tour à élimination directe de la Coupe du monde

Dans un tweet maintenant supprimé, FOX News a affirmé à tort que les États-Unis s’étaient qualifiés pour la phase à élimination directe de la Coupe du monde. Le tweet erroné comprenait également un lien vers “l’histoire”. MailOnline, cependant, n’a pas tardé à détecter l’erreur.

Alors que l’USMNT a très bien joué contre la puissante Angleterre, les Américains ne se sont pas encore qualifiés pour la phase à élimination directe.

L’équipe de Gregg Berhalter a réalisé une prestation admirable vendredi soir au Qatar. Bien que l’Angleterre ait eu beaucoup plus de possession, les États-Unis étaient sans doute la meilleure équipe.

L’USMNT a également eu plus de tirs au total et de meilleures chances de marquer des buts.

Néanmoins, le match contre l’Angleterre s’est soldé par un match nul. Cela signifiait évidemment que l’USMNT ne se qualifiait pas pour le tour à élimination directe. Les États-Unis occupent actuellement la troisième place du groupe de quatre. Ils ne sont cependant qu’à un point de l’Iran pour la deuxième place. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe.

L’USMNT face à un match incontournable contre l’Iran

Les hommes de Berhalter peuvent cependant se qualifier pour le prochain tour du tournoi avec une victoire face à l’Iran. Les deux équipes à l’histoire politique intéressante s’affrontent le mardi 29 novembre.

Il s’agit essentiellement d’un match éliminatoire pour les deux équipes. Les États-Unis doivent gagner le match pour passer à autre chose. Cependant, l’Iran pourrait en fait se qualifier pour le tour à élimination directe avec une égalité.

L’Angleterre est actuellement en tête du groupe B avec quatre points, tandis que le Pays de Galles est assis au sous-sol avec un seul point.

La couverture de FOX a eu des problèmes

La gaffe de FOX n’est pas la première fois que le réseau commet des erreurs lors du tournoi au Qatar. FS1 est revenu de sa pause commerciale à la mi-temps en fin de match entre le Danemark et la Tunisie plus tôt dans la semaine. Les téléspectateurs américains ont failli rater une énorme opportunité de but tunisien.

La couverture de FOX a également été parfois inégale. Leur flux en direct est également devenu noir plusieurs fois au cours des premières étapes du tournoi.